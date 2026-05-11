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Detuvieron a un hombre que robó y causó destrozos en la escuela Julio Rubén Cao

El ladrón de 26 años fue detenido tras ingresar en la escuela Julio Rubén Cao de Blas Parera al 8700. La policía recuperó los elementos sustraídos y constató daños en el edificio escolar.

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de mayo 2026 · 10:01hs
Detuvieron a un ladrón que robó y causó destrozos en la escuela Julio Rubén Cao

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Detuvieron a un ladrón que robó y causó destrozos en la escuela Julio Rubén Cao

Este sábado por la tarde, oficiales de Orden Público y de Cuerpos sorprendieron y aprehendieron a un delincuente que ingresó a robar en el edificio de la escuela primaria Julio Rubén Cao N° 6341, ubicada sobre avenida Blas Parera al 8700, en el noroeste de la capital santafesina. El ladrón, de 26 años, fue detenido en el lugar. Además, los policías recuperaron todos los elementos sustraídos y constataron los daños provocados dentro del establecimiento escolar.

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Detuvieron a un ladrón que robó y causó destrozos en la escuela Julio Rubén Cao

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Detuvieron a un ladrón que robó y causó destrozos en la escuela Julio Rubén Cao

Detuvieron a un ladrón que robó y causó destrozos en la escuela Julio Rubén Cao

La denuncia

El operativo se inició tras la denuncia de un transeúnte, quien alertó a oficiales del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona sobre la presencia de un hombre dentro del establecimiento.

Al llegar, los policías observaron al sospechoso salir por una ventana de un aula con distintos elementos preparados para ser trasladados.

Recuperaron lo robado

El delincuente fue aprehendido en el lugar y los uniformados recuperaron un ventilador de pared marca Liliana y un radiograbador marca Noblex.

La directora del colegio constató junto a los oficiales daños en una de las ventanas del aula de séptimo grado, lo que evidenciaría la forma en que el imputado ingresó al edificio escolar.

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Detuvieron a un ladrón que robó y causó destrozos en la escuela Julio Rubén Cao

Detuvieron a un ladrón que robó y causó destrozos en la escuela Julio Rubén Cao

Delitos imputados

Los policías informaron sobre el procedimiento, la aprehensión del sospechoso, el recupero de los objetos robados y los daños ocasionados en la escuela a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, dieron intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de daños y tentativa de robo.

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