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Escocia volvió al Mundial tras 28 años consiguiendo una victoria ante Haití

En Boston y por el Grupo C, los europeos vencieron a los centroamericanos con gol de McGinn, ayudado por un desvío. Quedaron arriba tras el empate entre Brasil y Marruecos

14 de junio 2026 · 10:58hs
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Escocia venció 1-0 a Haití y es líder en el Grupo C.

Escocia venció 1-0 a Haití y es líder en el Grupo C.

Escocia derrotó por 1 a 0 a Haití en su estreno en el Mundial 2026 y consiguió una victoria histórica, ya que volvió a festejar en una Copa del Mundo después de 36 años.

Escocia volvió al Mundial después de 28 años

El seleccionado británico se impuso en Boston gacias al gol convertido por McGinn a los 28 minutos del primer tiempo, en un encuentro correspondiente al Grupo C de la competencia. El mediocampista aprovechó una buena acción colectiva y un rebote para marcar el único tanto de la tarde.

La última victoria escocesa en un Mundial había sido el 18 de junio de 1990, cuando superó 1 a 0 a Suecia en la fase de grupos de Italia 90. Desde entonces, el equipo no había logrado volver a celebrar en la máxima cita del fútbol, ya que estuvo ausente en varias ediciones y no pudo ganar en sus anteriores participaciones.

Escocia mostró mayor iniciativa durante gran parte del partido y logró sostener la ventaja ante un rival que nunca dejó de competir. Haití intentó reaccionar en el complemento y generó algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa firme y con una actuación segura del arquero Angus Gunn.

Embed - ¡ESCOCIA ES LÍDER EN EL GRUPO DE BRASIL CON UN SUFRIDO TRIUNFO! | Haití 0-1 Escocia | RESUMEN | M7

El triunfo representa un impulso importante para el conjunto dirigido por Steve Clarke, que regresó a una Copa del Mundo con la expectativa de superar la fase de grupos y dar pelea en una zona que promete ser muy disputada.

Con estos tres puntos, Escocia comenzó de la mejor manera su camino en el Mundial 2026 y rompió una larga sequía de triunfos mundialistas, mientras que Haití deberá recuperarse en su próxima presentación para mantener intactas sus chances de clasificación.

Escocia Haití Mundial
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