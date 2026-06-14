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Colesterol alto: por qué se puede tener aún con peso saludable y ejercicio

Verse bien no garantiza valores normales de colesterol. La genética, la alimentación y otros factores también influyen, y los chequeos periódicos siguen siendo la mejor herramienta de prevención

14 de junio 2026 · 11:23hs
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Colesterol alto: por qué se puede tener aún con peso saludable y ejercicio

Colesterol alto: por qué se puede tener aún con peso saludable y ejercicio

Muchas veces se asocia el colesterol alto con el sobrepeso, el sedentarismo o la mala alimentación. Pero la salud cardiovascular es más compleja: una persona puede hacer ejercicio, tener peso adecuado y aun así presentar colesterol LDL elevado (colesterol malo). Como además no suele dar síntomas, los chequeos siguen siendo una herramienta central de prevención. Subestimar el riesgo por "verse bien" es uno de los errores más frecuentes a la hora de cuidar el corazón.

El colesterol alto suele avanzar sin señales claras. En muchos casos, recién se detecta en un análisis de sangre o cuando ya ha generado complicaciones cardiovasculares. Por eso, esperar a "sentirse mal" no es una buena estrategia para cuidar el corazón. La ausencia de síntomas no equivale a ausencia de riesgo, y esa confusión puede tener consecuencias graves si no se actúa a tiempo.

Mantener un peso saludable y moverse con frecuencia suma muchísimo, pero no garantiza por sí solo valores normales de colesterol. El peso corporal es solo una parte de la foto: también influyen la calidad de la alimentación, cómo procesa el colesterol el organismo y la carga genética. Dos personas con el mismo índice de masa corporal pueden tener perfiles lipídicos muy distintos, precisamente porque el metabolismo de cada una responde a múltiples variables.

"Algunas personas tienen una predisposición hereditaria a presentar LDL alto desde edades tempranas. En esos casos, los antecedentes familiares de colesterol elevado, infarto o enfermedad coronaria precoz merecen especial atención. Detectarlo a tiempo permite actuar antes y reducir riesgos", señalan desde el Área de Asesoría Médica de OSDE. La hipercolesterolemia familiar es una condición más frecuente de lo que se cree y, sin un diagnóstico oportuno, puede pasar inadvertida durante años.

Salud cardiovascular: por qué no alcanza con mirar solo el colesterol total

Cuando se habla de colesterol, no importa solo el valor total. Para evaluar mejor el riesgo cardiovascular, también se consideran las proporciones entre el colesterol LDL, el HDL y los triglicéridos, ya que no todos impactan de la misma manera en la salud vascular. Además, existen otras determinaciones complementarias que, según cada caso, el médico podrá solicitar para completar la evaluación. Un perfil lipídico completo ofrece una imagen mucho más precisa que un único número aislado.

Los hábitos saludables son la base del cuidado cardiovascular y ayudan a mejorar el perfil lipídico. Sin embargo, en algunas personas, sobre todo si hay predisposición genética, no alcanzan por sí solos y, luego de otros estudios complementarios, como el doppler de vasos de cuello, puede ser necesario sumar medicación. Cuando eso pasa, la medicación no reemplaza el cuidado cotidiano: lo complementa. Incorporar un tratamiento farmacológico no significa abandonar los hábitos, sino potenciarlos.

Cómo cuidar el colesterol y la salud cardiovascular con una mirada integral

Elegir una alimentación baja en grasas saturadas, sostener actividad física regular, no fumar, dormir bien, limitar el alcohol y mantener controles médicos periódicos son medidas que ayudan a bajar el riesgo cardiovascular. La clave no está en adivinar cómo está tu colesterol por cómo te ves, sino en conocer tus valores y actuar a tiempo. Pequeños cambios sostenidos en el tiempo tienen un impacto real y acumulativo sobre la salud del corazón.

"Cuidar la salud cardiovascular también es revisar creencias instaladas. Ni la delgadez, ni la edad, ni la ausencia de síntomas reemplazan un control. Si hace tiempo no te hacés un chequeo, este puede ser un buen momento para hablarlo con el médico de confianza", indican los especialistas. Esa consulta, que muchas veces se posterga por no tener molestias, puede marcar la diferencia entre prevenir o tratar una complicación ya instalada.

Uno de los mitos más repetidos es que los huevos, por sí solos, explican el aumento del colesterol. La evidencia más reciente muestra que, para muchas personas, el problema pesa más en el exceso de grasas saturadas y trans de la alimentación que en el colesterol dietario aislado. Más que demonizar un alimento, conviene mirar el patrón general de la dieta y consultar con un profesional antes de hacer restricciones innecesarias.

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