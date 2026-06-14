Se disputó el octavo capítulo en el Top 10 del Regional del Litoral

Por la 8° fecha del Top 10 del interuniones litoraleño, Santa Fe Rugby empató con el Paraná Rowing en la Tortuguita, mientras que CRAI cayó frente a Gimnasia de Rosario en la autopista

Santa Fe RC se trajo un empate frente a Rowing por la octava fecha del Top 10.

Pasó un nuevo capítulo del Top 10 del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Los elencos santafesinos tuvieron suerte dispar, aunque ambos siguen prendidos en los principales puestos de la tabla de posiciones. En el caso de Santa Fe Rugby se trajo un empate ante Rowing en la vecina capital provincial tras una remontada fenomenal ya que al cabo del primer tiempo caída por 29 a 0 , y en el caso de CRAI, fue vencido por Gimnasia de Rosario por un ajustado 32 a 28. La punta del certamen sigue siendo de Estudiantes de Paraná que superó a Jockey en Venado Tuerto, mientras que el clásico rosarino quedó para Jockey al doblegar a Duendes por 18 a 10 en Fisherton.

En la sección la Tortuguita, Santa Fe Rugby Club y el Paraná Rowing Club igualaron 29 a 29 bajo el referato del mendocino Francisco Nanclares de la Unión de Rugby de Cuyo. Los ganaba el remero paranaense por 29 a 0 al cabo del primer tiempo. Se lo empató Santa Fe Rugby con un penal en el último minuto del full back Bautista Bejarano.

El elenco que tiene como head coach a Ignacio Carballo formó con Francisco Duranda, José Carlos Milesi y Tomás García; Guillermo Botta (h) y Joaquín Correa; Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Manuel Iturraspe; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano. Luego ingresaron Santiago Gorla, Lorenzo Peña, Gonzalo Del Pazo, Federico Cescut y Manuel Cataudela.

image La Pocha Agustín Foradini consiguió marcar dos tries en el complemento para la escuadra de Sauce Viejo.

En el segundo tiempo, para la escuadra de Sauce Viejo hubo tries de Gonzalo Del Pazo, dos de Agustín Foradini y Federico Cescut, más un penal y tres conversiones de Bautista Bejarano.

A la vera de la autopista CRAI dejó escapar un triunfo cuando no quedaba nada para concluir el cotejo ante Gimnasia y Esgrima de Rosario. La victoria correspondió al conjunto rosarino por 32 a 28 bajo el arbitraje de Juan Ignacio Vega. Igualmente los Gitanos sumaron un punto bonus que siempre es importante en este tipo de competiciones. Al cabo del primer tiempo lo ganaba el local por 18 a 16, pero cuando quedaba un minuto de juego, fue Ramiro Picotto para la visita el que decretó el triunfo para los del parque de la Independencia en la capital provincial.

La escuadra conducida por Charly Matozzo alistó a Joaquín Beron, Facundo Garibay y José Canuto; Mariano Torres y Tomás Mufarrege; Santiago Carreras, Tomás Scheinner y Pablo Ferreyra; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Mateo Fauda, Máximo Torres Jozami, Justo Barcojo, Iñaki Carreras y Juan Moretti. Luego ingresaron Elio Gariboldi, Luciano Simino, Juan Martín Mufarrege, Emanuel Piermarini, Juan Bautista Raffa, Agustín Giménez y Juan Cruz Moretti.

En el primer tiempo hubo tries de José Canuto y Mateo Fauda, más dos penales y una conversión de Genaro Giombi, mientras que para los rosarinos hubo un try de Stefano Costa, tres penales y una conversión de Ramiro Picotto. En el complemento, un try de Justo González Viescas más un penal y una conversión de Giombi para los santafesinos, mientras que para la visita tres penales y una conversión de Picotto y un try de Néstor Gramajo.

Es importante señalar que ahora se viene una ventana de descanso doble. Por un lado, el 20 de junio por el Día de la Bandera, y la disputa de la 4° fecha del Torneo del Interior. De este modo, la competición litoraleña regresará el sábado 4 de julio, Santa Fe Rugby recibiendo a Old Resian, y en el caso de CRAI visitando a Estudiantes en la ciudad de Paraná.

image Los Tricolores caían 29 a 0 al cabo del primer tiempo, reaccionaron en el segundo y lo igualaron.

Top 10 - Resultados 8° fecha

Universitario (R) 31 – 24 Old Resian (5-1)

Rowing 29 – 29 Santa Fe RC (3-3)

CRAI 28 – 32 GER (1-4)

Jockey (VT) 15 – 37 Estudiantes (0-5)

Jockey (R) 18 – 10 Duendes RC (4-0)

-Posiciones: Estudiantes 31, Santa Fe Rugby 27, Duendes RC 25, Gimnasia y Esgrima 24, CRAI 23, Jockey Club R 19, Paraná Rowing 18, Universitario de Rosario 17, Old Resian 13 y Jockey Club de Venado Tuerto 12.

-Próxima fecha: Jockey (R) con Universitario (R), Duendes con Jockey VT, Estudiantes con CRAI, Gimnasia y Esgrima con Rowing y Santa Fe Rugby con Old Resian.

-Segunda División - Resultados 7° fecha:

Los Pampas 32 – 27 La Salle (5-1)

Gimnasia (P) 40 – 15 Cha Roga Club (5-0)

Logaritmo 37 – 9 Tilcara (5-0)

CRAR 48 – 34 Alma Jrs. (5-1)

Provincial 39 – 29 Los Caranchos (5-1)

Universitario (SF) 42 – 13 Regatas/Belgrano (SN) (5-0)

-Posiciones: Logaritmo 34, CRAR 27; Alma Juniors, Caranchos y Provincial 26; Universitario de Santa Fe 25; Tilcara 14, Los Pampas 12, Regatas & Belgrano de San Nicolás 11, La Salle Jobson 8, Gimnasia de Pergamino 7, Cha Roga Club 0.

-Próxima fecha: Universitario con Provincial, Caranchos con CRAR, Alma Juniors con Logaritmo, Tilcara con Gimnasia de Pergamino, Cha Roga con Los Pampas y Regatas & Belgrano con La Salle Jobson.