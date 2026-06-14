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Australia dio el golpe ante Turquía y comenzó el Mundial con una victoria histórica

Los Socceroos se impusieron por 2-0 en Vancouver gracias a los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe

14 de junio 2026 · 11:44hs
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Australia venció 2-0 a Turquía.

Australia venció 2-0 a Turquía.

Australia protagonizó una de las primeras sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Turquía en el debut de ambos seleccionados en el Grupo D.

Australia dio el golpe ante Turquía

En el BC Place de Vancouver, los dirigidos por Tony Popovic mostraron una enorme disciplina táctica y aprovecharon al máximo sus oportunidades para quedarse con una victoria que pocos pronosticaban en la previa, con los goles de Nestory Irankunda, a los 27 minutos del primer tiempo, y Connor Metcalfe, a los 30 del complemento.

El encuentro tenía un condimento especial para Turquía, que volvía a disputar una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia. Con figuras como Arda Güler y Hakan Çalhanolu, el equipo europeo llegaba con la expectativa de pelear por la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, se encontró con una Australia ordenada, intensa y dispuesta a aprovechar cada error rival.

Durante los primeros minutos, los turcos manejaron la pelota y generaron las situaciones más peligrosas. Güler fue el futbolista más activo en ataque y obligó al arquero Patrick Beach a intervenir en varias ocasiones.

Sin embargo, cuando mejor jugaba Turquía, apareció la velocidad de Nestory Irankunda para cambiar el rumbo del partido. A los 27 minutos, el joven delantero australiano recibió un pase profundo de Paul Okon-Engstler, ganó en velocidad por la banda izquierda, se metió en el área y definió con precisión ante la salida del arquero Ugurcan Cakir para establecer el 1-0.

En el segundo tiempo, Turquía monopolizó el balón y buscó el empate por todos los medios, pero se topó con una defensa australiana infranqueable. El arquero Patrick Beach fue una de las figuras de la cancha con varias intervenciones decisivas para sostener la ventaja.

Embed - ARDA GÜLLER SUFRIÓ LA POTENCIA AUSTRALIANA CON DOS GOLAZOS | Australia 2-0 Turquía | RESUMEN | M8

El equipo dirigido por Vincenzo Montella acumuló llegadas por las bandas, intentó romper líneas con Güler y buscó alternativas con los cambios, pero nunca encontró la precisión necesaria para vulnerar el arco australiano. La falta de eficacia terminó siendo un problema recurrente para los europeos, que desperdiciaron numerosas ocasiones y comenzaron el Mundial con una derrota inesperada.

Cuando Turquía estaba completamente lanzada al ataque, Australia encontró espacios para liquidar el encuentro. A los 30 minutos del complemento, Connor Metcalfe tomó la pelota fuera del área y sacó un potente remate que se transformó en el 2-0 definitivo. El gol terminó de sentenciar una noche histórica para los Socceroos.

La victoria cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta el contexto del Grupo D. En el otro encuentro de la zona, Estados Unidos goleó a Paraguay por 4-1, por lo que australianos y estadounidenses quedaron como líderes tras la primera fecha. Ahora ambos seleccionados se enfrentarán en un duelo que podría resultar determinante para la clasificación a los octavos de final.

Australia Turquía Mundial
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