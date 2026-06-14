Uno Santa Fe | Ovación | New York Knicks

New York Knicks venció a San Antonio Spurs y es campeón de la NBA después de 53 años

Se impuso por 94-90 en Texas en el quinto juego de la serie, que liquidó por 4-1 con 45 puntos de Jalen Brunson (MVP de las finales). Logró el tercer anillo de su historia, un título que no alzaba desde 1973

14 de junio 2026 · 10:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
New York Knicks se consagró campeón de la NBA.

New York Knicks se consagró campeón de la NBA.

Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio en el quinto juego definitorio y cerrar la serie final por 4-1.

New York Knicks festejó luego de 53 años

Jalen Brunson se despachó con una brillante actuación de 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1973 y de 1970. En contrapartida, a los texanos no les alcanzó el doble-doble de Victor Wembanyama con 19 tantos y 14 rebotes.

Los Knicks conquistaron el título de la NBA y se sacaron la espina justamente contra unos Spurs que les habían negado la gloria en las últimas finales alcanzadas por los neoyorquinos, en la temporada 1999.

Brunson fue elegido como MVP de las Finales de la NBA después de liderar a los New York Knicks a su primer campeonato en más de medio siglo.

"Es todo lo que siempre soñé, por eso vine a Nueva York", expresó Brunson después de recibir el premio 'Bill Russell'. Y agregó: "No sé lo que siento. Estoy alucinando, maravillado. No lo sé. Cada vez que alguien nos da por muertos, encontramos la manera de volver y responder en la cancha".

"Mi confianza nace de mi ética de trabajo. Cada vez que recibía el balón, pensaba en todas las horas que he pasado entrenando cada verano, desde que era un niño, soñando con hacer realidad este momento. Cuando tenía el balón en las manos, lo único que veía era a mí mismo solo en el gimnasio trabajando para llegar hasta aquí", destacó.

Brunson promedio en los cinco partidos de las finales 32,6 puntos, 4,2 rebotes, 4,6 asistencias y dos robos. Así, la estrella de los Knicks toma el relevo del canadiense Shai Gilgeous-Alexander, MVP de las Finales de 2025 tras conducir a los Oklahoma City Thunder al campeonato.

Calendario de partidos (Serie finalizada 4-1 a favor de Knicks)

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Juego 4: New York Knicks 107-106 San Antonio Spurs.

Juego 5: San Antonio Spurs 90-94 New York Knicks.

New York Knicks San Antonio Spurs NBA
Noticias relacionadas
Alemania goleó 7-1 a Curazao.

Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial con el pie derecho

Marc Cucurella se convertirá en refuerzo de Real Madrid.

Bombazo en España: Mar Cucurella será refuerzo del Real Madrid

Franco Colapinto se mostró satisfecho por el 8° puesto.

Colapinto: "Esperemos dar un saltito más como equipo"

Franco Colapinto está siendo investigado por la FIA.

La FIA investiga a Colapinto y corre riesgo su 8° puesto en el GP de Barcelona

Lo último

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Último Momento
Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial con el pie derecho

Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial con el pie derecho

El único dato negativo que arrojó la goleada de Colón ante Defensores de Belgrano

El único dato negativo que arrojó la goleada de Colón ante Defensores de Belgrano

Ovación
Colapinto finalizó 10° por una sanción y Hamilton obtuvo su primera victoria con Ferrari

Colapinto finalizó 10° por una sanción y Hamilton obtuvo su primera victoria con Ferrari

Colapinto: Esperemos dar un saltito más como equipo

Colapinto: "Esperemos dar un saltito más como equipo"

Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial con el pie derecho

Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial con el pie derecho

La Perla perdió el invicto pero sigue siendo puntero del Apertura Polaca Burtovoy

La Perla perdió el invicto pero sigue siendo puntero del Apertura Polaca Burtovoy

Se disputó el octavo capítulo en el Top 10 del Regional del Litoral

Se disputó el octavo capítulo en el Top 10 del Regional del Litoral

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo