New York Knicks venció a San Antonio Spurs y es campeón de la NBA después de 53 años

Se impuso por 94-90 en Texas en el quinto juego de la serie, que liquidó por 4-1 con 45 puntos de Jalen Brunson (MVP de las finales). Logró el tercer anillo de su historia, un título que no alzaba desde 1973

Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio en el quinto juego definitorio y cerrar la serie final por 4-1.

Jalen Brunson se despachó con una brillante actuación de 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1973 y de 1970. En contrapartida, a los texanos no les alcanzó el doble-doble de Victor Wembanyama con 19 tantos y 14 rebotes.

Los Knicks conquistaron el título de la NBA y se sacaron la espina justamente contra unos Spurs que les habían negado la gloria en las últimas finales alcanzadas por los neoyorquinos, en la temporada 1999.

Brunson fue elegido como MVP de las Finales de la NBA después de liderar a los New York Knicks a su primer campeonato en más de medio siglo.

"Es todo lo que siempre soñé, por eso vine a Nueva York", expresó Brunson después de recibir el premio 'Bill Russell'. Y agregó: "No sé lo que siento. Estoy alucinando, maravillado. No lo sé. Cada vez que alguien nos da por muertos, encontramos la manera de volver y responder en la cancha".

"Mi confianza nace de mi ética de trabajo. Cada vez que recibía el balón, pensaba en todas las horas que he pasado entrenando cada verano, desde que era un niño, soñando con hacer realidad este momento. Cuando tenía el balón en las manos, lo único que veía era a mí mismo solo en el gimnasio trabajando para llegar hasta aquí", destacó.

Brunson promedio en los cinco partidos de las finales 32,6 puntos, 4,2 rebotes, 4,6 asistencias y dos robos. Así, la estrella de los Knicks toma el relevo del canadiense Shai Gilgeous-Alexander, MVP de las Finales de 2025 tras conducir a los Oklahoma City Thunder al campeonato.

Calendario de partidos (Serie finalizada 4-1 a favor de Knicks)

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Juego 4: New York Knicks 107-106 San Antonio Spurs.

Juego 5: San Antonio Spurs 90-94 New York Knicks.