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La Perla perdió el invicto pero sigue siendo puntero del Apertura Polaca Burtovoy

Por la fecha 13 del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy, Unión venció a La Perla en Recreo Sur, mientras que los elencos de San Justo empataron y no le pierden pisada al azulgrana

Ovación

Por Ovación

14 de junio 2026 · 10:01hs
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La Perla Oeste perdió el invicto de local pero se mantiene como puntero del Apertura Polaca Burtovoy.

foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

La Perla Oeste perdió el invicto de local pero se mantiene como puntero del Apertura Polaca Burtovoy.

Tal como estaba previsto se disputó una nueva jornada de la Copa Sanatorio Garay de la Primera División liguista, se trató de la decimotercera fecha que dio comienzo el viernes por la noche con la victoria de El Quillá sobre Nobleza de Recreo por 3 a 1 en Recreo. En Recreo Sur, La Perla del Oeste dejó escapar el invicto ante el último campeón pero consiguió mantenerse al frente de las posiciones, ya que los dos elencos de San Justo consiguieron empatar en sus respectivos compromisos.

La Perla continúa puntero del Polaca Burtovoy

En el estadio Jardín de Recreo Sur, Unión de Santa Fe se llevó un cotizado triunfo frente a La Perla del Oeste por 2 a 1 bajo el arbitraje de Gastón Freyre. Los goles para los dirigidos por Juan De Olivera llegaron por intermedio de Ciro Isonio y Mateo Nanni, mientras que para el local lo hizo Natanael Acosta. Fue un partido parejo, en el cual no pudieron desnivelar hasta la mitad del segundo tiempo. Los dos elencos buscaron siempre el arco rival pero con llegadas que no prosperaron por el buen trabajo de los arqueros.

Cuando estaban 1 a 1, que es como se fueron al descanso, Nanni aprovechó un error de Acosta cerca del área grande local que fue clave para el gol de la visita. Lo que hizo el defensor del equipo de Formento no tiene nombre, Nanni lo enfrentó al arquero Abraham Reartes, lo gambeteó y con su remate puso el 2 a 1. Luego fue el anfitrión que tuvo un par de chances de igualarlo que no terminaron en la red por muy poco. De este modo, La Perla del Oeste perdió el invicto pero sigue puntero con dos puntos de diferencia sobre los equipos de San Justo que empataron en sus respectivos compromisos en condición de visitante.

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Unión sorprendió a La Perla del Oeste y lo derrotó en Recreo Sur por 2 a 1.

Unión sorprendió a La Perla del Oeste y lo derrotó en Recreo Sur por 2 a 1.

En lo que fue un partidazo, Sportivo Guadalupe y Colón de San Justo igualaron 2 a 2. Ahora, el equipo de Mauricio Chiementín comparte el segundo puesto junto a su clásico rival, ambos a solo dos puntos de la cima, cuando restan ocho fechas para el final del Torneo Apertura. El partido comenzó cuesta arriba tras un golazo de tiro libre de Sportivo Guadalupe de Francisco Serrano, pero la respuesta rojiblanca fue inmediata con otro verdadero golazo de Osvaldo Arroyo para igualar las acciones.

En el complemento llegó uno de los momentos clave de la tarde con la expulsión de Ignacio Mena. Sin embargo, lejos de rendirse, Colón mostró carácter y lo dio vuelta con un gran cabezazo de Claudio Albarracín, tras un preciso centro de Matías Fantín. Más tarde, Guadalupe también se quedó con diez hombres y, cuando parecía que los tres puntos viajaron para San Justo, encontró la igualdad a los 38 minutos del segundo tiempo por intermedio de Nicolás Jovellano.

El Matador e Independiente no se sacaron ventaja a la vera de la cancha principal Mauricio Martínez, ambos contaron con ocasiones para desequilibrar pero el juego fue reñido de principio a fin. Más allá de tener la posibilidad de ganar e igualar la cantidad de puntos que La Perla, que perdió con Unión, Sanjustino maquilló con experiencia su falta de creación ofensiva, ante un equipo que se jugó todo para salvar su magro presente en Liga.

En el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo, en un choque de necesitados, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa igualaron 3 a 3. Los goles para el local llegaron por intermedio de Thiago Ferrero en dos oportunidades y Lautaro Grella, mientras que para La Casita, lo hicieron Nahir Cáceres, Lautaro Acevedo y Rodrigo Gómez. Vale destacar que a los 3 minutos del primer tiempo, Alexis Godoy de la escuadra visitante le atajó un penal a Tomás García.

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Col&oacute;n de San Justo igual&oacute; ante Sportivo Guadalupe en un partidazo y est&aacute; dos puntos del puntero.

Colón de San Justo igualó ante Sportivo Guadalupe en un partidazo y está dos puntos del puntero.

En el campo de Deportes 8 de Enero ubicado en el barrio Guadalupe, Cosmos consiguió un gran triunfo de visitante al vencer a Ciclón Racing por 2 a 0 con goles de Diego Fornillo y Lautaro Weders. En el predio de la autopista, Ateneo Inmaculada derrotó con autoridad a Juventud Unida de Candioti por 3 a 0 con goles de Julián Glavocic, Francisco Loyarte y Conrado Peralta Pino.

En barrio Roma, Las Flores cortó la mala racha y superó a Newells en Mendoza al 4.000 por 1 a 0 con gol de Joel Abraham. En la costa santafesina, Ciclón Norte y Universidad del Litoral igualaron 1 a 1. Para los dueños de casa anotó Gerónimo Vera y para los universitarios Brian Giménez. Además, en el predio 4 de Junio, Colón, con un tanto de Tiziano Favotti, se impuso a Nacional por 1 a 0. En el Sabalero fueron expulsados por el árbitro Leandro Rotela, Leandro Milla y Tiziano Favotti.

Resultados fecha 13 Primera A

Deportivo Nobleza 1– Náutico El Quillá 3

Academia AC 3 – Deportivo Santa Rosa 3

Ciclón Racing 0 – Cosmos 2

La Perla del Oeste 1 - Unión 2

Ateneo Inmaculada 3 – Juventud Unida 0

Sportivo Guadalupe 2 – Colón de San Justo 2

Newell’s Old Boys 0 – Las Flores II 1

Independiente 0 – Sanjustino 0

Ciclón Norte 1 – Universidad 1

Colón 1 – Nacional 0

Postergado: Gimnasia y Esgrima – La Salle Jobson

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Sanjustino cosech&oacute; un empate sin goles frente a Independiente en Santo Tom&eacute;. &nbsp;

Sanjustino cosechó un empate sin goles frente a Independiente en Santo Tomé.

-Próxima fecha: Juventud Unida con Gimnasia y Esgrima, Deportivo Santa Rosa con Ciclón Racing, La Salle Jobson con Sportivo Guadalupe, Náutico El Quillá con La Perla del Oeste, Universidad con Ateneo Inmaculada, Las Flores II con Nobleza, Unión con Newell´s, Colón de San Justo con Ciclón Norte, Cosmos con Academia Cabrera, Sanjustino con Colón y Nacional con Independiente.

-Posiciones: La Perla 32, Sanjustino y Colón de San Justo 30; Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 24; Colón 23, Unión 18, El Quillá y Juventud Unida 17, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 16; Ciclón Norte, Universidad del Litoral e Independiente 15; Cosmos, Nacional y Nobleza 14; Las Flores II 13; Gimnasia y Esgrima y Academia Cabrera 12, Newells 11 y Deportivo Santa Rosa 7.

La Perla Apertura Burtovoy
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