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Delfino mete mano en Colón: dos cambios para recibir a Morón

Iván Delfino tendría definido el equipo titular de Colón para enfrentar este sábado a las 17 a Morón, escolta de la Zona A, con Javier Delbarba como árbitro.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 11:50hs
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Delfino mete mano en Colón: dos cambios para recibir a Morón

Prensa Colón

Colón se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de esta recta final de la Primera Nacional. Este sábado, desde las 17, recibirá a Deportivo Morón en el Brigadier López, por la fecha 29 de la Zona A, en un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones de pelear por los primeros puestos.

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Luego de la derrota ante Racing de Córdoba en Nueva Italia, Iván Delfino tendría prácticamente definida la formación y realizaría dos modificaciones respecto del equipo que comenzó jugando en Córdoba.

Delfino repite una fórmula en Colón

El entrenador volvería a apostar por una variante que ya utilizó, aunque con poco rédito, durante el segundo tiempo ante Racing de Córdoba. Ignacio Antonio ingresaría por Agustín Toledo en la mitad de la cancha, buscando darle otra dinámica al mediocampo y una mayor presencia en la generación de juego.

La otra modificación estará en el ataque. Franco García reemplazará a Leandro Garate, lo que marcará el final, al menos por ahora, de la apuesta por el doble nueve conformado por Garate y Alan Bonansea.

Franco Garc&iacute;a ser&aacute; titular en el partido clave que Col&oacute;n animar&aacute; ante Mor&oacute;n en el Brigadier L&oacute;pez.

Franco García será titular en el partido clave que Colón animará ante Morón en el Brigadier López.

Con la salida del exdelantero, Bonansea seguirá como referencia ofensiva y estará acompañado por Ignacio Lago, mientras que García se moverá principalmente por el sector izquierdo del ataque.

La intención de Delfino es encontrar mayor movilidad y desequilibrio en los últimos metros, en un partido en el que Colón necesitará mostrar una imagen muy diferente a la que dejó en Nueva Italia.

Los 11 de Colón para enfrentar a Morón

De no mediar inconvenientes de último momento, Colón formaría con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio y Franco García; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

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El desafío será mayúsculo para el Sabalero, ya que enfrente estará Morón, uno de los principales protagonistas de la Zona A. Colón necesita hacerse fuerte en el Brigadier López, sumar de a tres y, sobre todo, recuperar las sensaciones que perdió en su última presentación.

Después de una actuación que dejó muchas dudas frente a Racing de Córdoba, Delfino vuelve a mover las piezas en busca de un equipo más competitivo y con mayor peso ofensivo. Ante Morón tendrá una prueba de fuego para demostrar que Colón está en condiciones de sostener su pelea por el ascenso.

Colón Morón Delfino
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