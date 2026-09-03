La buena noticia que recibieron los socios de Colón para el partido con Deportivo Morón

Este sábado a las 17, Colón recibirá a Deportivo Morón en el Brigadier López y la dirigencia sabalera tomó una decisión en relación a los socios

Los socios de Colón podrán ingresar a la cancha con la cuota de agosto.

A diferencia de lo que había sucedido en el mes de junio, cuando la dirigencia de Colón exigió que los socios ingresen al estadio para el partido con Ciudad Bolívar, con la cuota paga de ese mes, habida cuenta de que el cotejo se jugaba el 7 de junio, en esta ocasión, la decisión es otra.

Con lógica y atendiendo a la situación económica, la comisión directiva indicó que el socio podrá ingresar este sábado al estadio para el partido contra Deportivo Morón, con la cuota de agosto.

Y tiene que ver con que el partido se juega un día 5 y claramente mucha gente aún no percibió su sueldo. Por ese motivo, los asociados que aún no pagaron la cuota de septiembre, podrán presenciar el encuentro.

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A la par, desde hace días, la dirigencia sabalera lanzó una campaña para sumar nuevos socios. Y la misma tiene que ver con la bonificación del carnet.

De esta manera, los hinchas que quieran asociarse deberán pagar únicamente $30.000 que el costo de la cuota mensual para poder ingresar a los partidos, en vez de los $60.000 que debían abonar antes de esta promoción.