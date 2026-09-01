Fin de la novela: Julián Álvarez se queda a jugar en Atlético de Madrid

Julián Álvarez ha sido el gran protagonista del mercado de pases en Europa . Y después de muchas idas y vueltas, en una novela en la que tenía definido irse a Barcelona para seguir su carrera allí, hubo un cambio tras su pelea con el Atlético de Madrid. El Colchonero se plantó y el delantero tomó una decisión .

"Julián Álvarez se queda en Atlético. Se lo comunicó el argentino a Mateu Alemany, director deportivo del equipo", contó el periodista Germán García Grova. "Julián Álvarez se queda en Atlético de Madrid en este mercado de pases de verano", sentenció Gastón Edul.

"Ayer por la tarde, Julián Álvarez se presentó al entrenamiento, habló con Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid. Comunicó que por motivos familiares se va a quedar en el Atlético de Madrid. Se vio a un Julián diferente, con algunas sonrisas en la práctica. Julián confirmó que se queda en Atlético", agregó el periodista Martín Arévalo.

"Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara. Se lo he manifestado a la gente, al jugador, al presidente de Barcelona. No tengo dudas de que Atlético es el lugar del mundo para Julián y él es el delantero perfecto para Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", afirmó Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético, en declaraciones oficiales en el sitio del club madrileño.

"Escuché declaraciones del presidente de Barcelona, diciendo que la oferta que hizo no era infinita, pero nuestra respuesta no es infinita. No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 o de 200 millones de euros", sentenció el directivo del Atlético.

La postura de Julián

"La verdad no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con la que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", indicó Julián Álvarez tras el triunfo ante Austria.

Qué dijo Simeone

"Es el jugador que nosotros tenemos pensado como club y como equipo para generar juego alrededor suyo. Lo hicimos desde que ha llegado y sigue siendo nuestro pensamiento", afirmó Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sobre el futuro de Julián Álvarez.