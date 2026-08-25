Uno Santa Fe | Ovación | Arsenal

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

El conjunto inglés no abandona la pelea por el delantero argentino y analiza insistir con una propuesta millonaria, aunque el deseo del jugador continúa apuntando a Barcelona.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 15:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

Arsenal todavía mantiene abierta la posibilidad de incorporar a Julián Álvarez antes del cierre del mercado de pases. El club inglés continúa siguiendo de cerca la situación del delantero argentino y confía en que el escenario pueda cambiar. La principal dificultad es que el atacante tiene como objetivo jugar en Barcelona, mientras Atlético de Madrid intenta retenerlo en su plantel.

LEER MAS: Julián Álvarez y un gesto inesperado tras los silbidos de los hinchas del Atlético de Madrid

Arsenal prepara una propuesta millonaria

El conjunto londinense ya había avanzado en una negociación con Atlético de Madrid, pero la operación no prosperó porque Álvarez rechazó la posibilidad de incorporarse a los Gunners. El argentino tiene claro que su prioridad es vestir la camiseta del Barcelona y continuar su carrera en España.

Sin embargo, el escenario para el club catalán tampoco resulta sencillo. Atlético de Madrid no pretende desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras y las exigencias económicas complican cualquier intento de avanzar en la negociación.

Ante este panorama, Arsenal permanece atento y considera que todavía tiene posibilidades. Según las versiones que circulan, la institución inglesa estaría dispuesta a poner sobre la mesa una cifra cercana a los 150 millones de euros para convencer al Atlético.

La particularidad de la propuesta es que Arsenal no buscaría negociar directamente con el futbolista. La intención sería que el propio Atlético de Madrid se encargue de convencer a Álvarez para que cambie de opinión y acepte trasladarse a Londres.

Julián Álvarez tiene la última palabra

El delantero argentino aparece como la pieza central de una disputa entre tres clubes. Barcelona mantiene la intención de incorporarlo, Atlético de Madrid pretende conservarlo y Arsenal espera aprovechar cualquier cambio en el escenario para quedarse con sus servicios.

Por ahora, la postura de Álvarez es clara: su primera elección continúa siendo Barcelona. El atacante ya dejó pasar la posibilidad de sumarse al equipo inglés y aguarda que pueda destrabarse la negociación entre el conjunto catalán y el Atlético.

La proximidad del cierre del mercado podría modificar el panorama. Arsenal confía en que el paso de los días aumente la presión y genere una oportunidad para reactivar la operación.

Mientras tanto, el futuro del campeón del mundo permanece abierto. Si Barcelona no logra alcanzar las condiciones exigidas por Atlético de Madrid, el club inglés podría transformarse en una alternativa concreta, aunque para lograrlo necesitará que Álvarez modifique su decisión inicial.

Arsenal Julián Álvarez
Noticias relacionadas
union tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor version despues del descanso

Unión tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor versión después del descanso

sampaoli tomo una pelota que seguia en juego y le dio un tiro libre a central

Sampaoli tomó una pelota que seguía en juego y le dio un tiro libre a Central

la fia respaldo a los comisarios tras las sanciones a franco colapinto y rechazo los ataques en redes sociales

La FIA respaldó a los comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto y rechazó los ataques en redes sociales

gustavo costas tiene todo acordado para volver a cerro porteno

Gustavo Costas tiene todo acordado para volver a Cerro Porteño

Lo último

Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

Último Momento
Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión recibe a Sarmiento: horarios, precios y todos los detalles para asistir al 15 de Abril

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

Unión analiza a un volante central ante la posibilidad de sumar un refuerzo por Lautaro Vargas

Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

Detuvieron al jefe y al subjefe de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto: allanaron seis domicilios y secuestraron celulares de toda la división

Detuvieron al jefe y al subjefe de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto: allanaron seis domicilios y secuestraron celulares de toda la división

Unión tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor versión después del descanso

Unión tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor versión después del descanso

Ovación
Unión visita a River por la fecha 6 del Torneo Clausura de Proyección

Unión visita a River por la fecha 6 del Torneo Clausura de Proyección

Coleoni palpitó el duelo con Colón: Tenemos mucha fe de estar a la altura

Coleoni palpitó el duelo con Colón: "Tenemos mucha fe de estar a la altura"

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

La FIA respaldó a los comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto y rechazó los ataques en redes sociales

La FIA respaldó a los comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto y rechazó los ataques en redes sociales

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor