Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

El conjunto inglés no abandona la pelea por el delantero argentino y analiza insistir con una propuesta millonaria, aunque el deseo del jugador continúa apuntando a Barcelona.

Arsenal todavía mantiene abierta la posibilidad de incorporar a Julián Álvarez antes del cierre del mercado de pases. El club inglés continúa siguiendo de cerca la situación del delantero argentino y confía en que el escenario pueda cambiar. La principal dificultad es que el atacante tiene como objetivo jugar en Barcelona, mientras Atlético de Madrid intenta retenerlo en su plantel.

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Arsenal prepara una propuesta millonaria

El conjunto londinense ya había avanzado en una negociación con Atlético de Madrid, pero la operación no prosperó porque Álvarez rechazó la posibilidad de incorporarse a los Gunners. El argentino tiene claro que su prioridad es vestir la camiseta del Barcelona y continuar su carrera en España.

Sin embargo, el escenario para el club catalán tampoco resulta sencillo. Atlético de Madrid no pretende desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras y las exigencias económicas complican cualquier intento de avanzar en la negociación.

Ante este panorama, Arsenal permanece atento y considera que todavía tiene posibilidades. Según las versiones que circulan, la institución inglesa estaría dispuesta a poner sobre la mesa una cifra cercana a los 150 millones de euros para convencer al Atlético.

La particularidad de la propuesta es que Arsenal no buscaría negociar directamente con el futbolista. La intención sería que el propio Atlético de Madrid se encargue de convencer a Álvarez para que cambie de opinión y acepte trasladarse a Londres.

Julián Álvarez tiene la última palabra

El delantero argentino aparece como la pieza central de una disputa entre tres clubes. Barcelona mantiene la intención de incorporarlo, Atlético de Madrid pretende conservarlo y Arsenal espera aprovechar cualquier cambio en el escenario para quedarse con sus servicios.

Por ahora, la postura de Álvarez es clara: su primera elección continúa siendo Barcelona. El atacante ya dejó pasar la posibilidad de sumarse al equipo inglés y aguarda que pueda destrabarse la negociación entre el conjunto catalán y el Atlético.

La proximidad del cierre del mercado podría modificar el panorama. Arsenal confía en que el paso de los días aumente la presión y genere una oportunidad para reactivar la operación.

Mientras tanto, el futuro del campeón del mundo permanece abierto. Si Barcelona no logra alcanzar las condiciones exigidas por Atlético de Madrid, el club inglés podría transformarse en una alternativa concreta, aunque para lograrlo necesitará que Álvarez modifique su decisión inicial.