Continúa la acción en la Copa Concejo Municipal 0.0%

Por los dieciseisavos de final de la competencia organizada por la Liga Santafesina, esta semana habrá tres encuentros, con partidos más que interesantes entre equipos de la Primera A y Ascenso

Retorna la acción en la Copa Concejo 0.0% que organiza la Liga Santafesina, junto al Concejo Municipal de Santa Fe y la compañía CCU. La ronda de dieciseisavos de final tendrá esta semana tres encuentros, y quedará pendiente uno solamente, para luego dar paso a los octavos de final que ya tiene varios cruces confirmados.

En la presente jornada de martes 1° de septiembre, en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé será anfitrión de Deportivo Santa Rosa a partir de las 21 con el arbitraje de Alejandro Aguilera y el acompañamiento de Adrián Aban, Sebastián, Sebastián Zaban y Diego Succo.

El miércoles 2 de septiembre, en el predio Nery Pumpido habrá dos encuentros. A partir de las 20, Sanjustino jugará con El Pozo con el arbitraje de Matías Pereyra y la asistencia de Luciano Vergara, Eduardo Vergara y Carlos Céspedes. A partir de las 22, en el mismo escenario, Ciclón Racing lo hará con la Vecinal Gálvez con el referato de Carlos Céspedes con el apoyo de Eduardo Vergara, Luciano Vergara y Matías Pereyra.

Es importante señalar que de esta instancia todavía queda pendiente de disputa el cruce entre Nobleza de Recreo con Cosmos. En la última jornada de 16avos, Universidad del Litoral superó por 3 a 1 a San Cristóbal; Los Canarios eliminó a Gimnasia y Esgrima tras derrotarlo por 2 a 0, y Colón de Santa Fe hizo lo propio con Banco Provincial por 1 a 0.

Los cruces confirmados de octavos de final son los siguientes: Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Universidad del Litoral con Colón, El Quillá con Nacional, Newell´s con Unión, Sportivo Guadalupe con Academia AC y Ateneo Inmaculada con Los Canarios.

Más información de los campeonatos liguistas

El pasado fin de semana se disputó la quinta fecha de la Primera Femenina. Como visitante, Náutico El Quillá venció a Universidad del Litoral por 1 a 0 con gol de Brisa Galcerán, y Juventud Unida de Candioti goleó por 5 a 1 a Floresta. Por su parte, Veteranos venció a Deportivo Santa Rosa 7 a 0, Colón venció a Los Cholitos por 1 a 0, Colise goleó a Juveniles por 6 a 2, Deportivo Agua igualó 1 a 1 con Fénix, y Unión goleó por 6 a 0 a Peñarol. El cruce entre Los Canarios y Los Piratitas no se disputó.

En cuanto a la primera fecha del Torneo Senior de la Liga Santafesina. Todo comenzó con las victorias Loyola y San Cristóbal, y continuó con los triunfos de Villa Dora, Los Canarios y Colón de San Justo. En el estadio Mono Roteta, Náutico El Quillá goló a Deportivo Santa Rosa por 5 a 0, en un cotejo que fue suspendido a los 20 del segundo tiempo. Por su parte, San Cristóbal derrotó a Floresta 3 a 1, Loyola a Alto Verde 3 a 1, y Sportivo Guadalupe igualó 1 a 1 con San Lorenzo.

Además, Villa Dora derrotó por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima, Los Canarios derrotó a Newell´s por 2 a 1, Colón de San Justo a El Pozo por 2 a 1, y Atenas de Santo Tomé a Pucará por 3 a 1. También, Nuevo Horizonte venció a El Cadi de Rincón por 2 a 0, Colón le ganó a Ciclón Norte por 1 a 0, y Sanjustino con Unión empataron 0 a 0.