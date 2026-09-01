El presidente Milei abrió el congreso de la FIA en Buenos Aires

El presidente Javier Milei encabezó la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil y planteó públicamente la posibilidad de que el país vuelva a ser sede de un Gran Premio con Franco Colapinto como figura.

El presidente de la Nación encabezó el acto de apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El presidente Javier Milei afirmó que el país tiene “todas las condiciones” para volver a recibir a la Fórmula 1 y cerró su discurso con un guiño dirigido al piloto argentino: “Queremos ver a (Franco) Colapinto en la Argentina”.

El mandatario se pronunció de ese modo durante la apertura del Congreso 2026 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), realizada en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en la ciudad de Buenos Aires.

“La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, sostuvo Milei.

En esa línea, recordó que la máxima categoría del automovilismo mundial corrió en Buenos Aires durante distintas etapas, en las décadas de 1950, 1970 y 1990, y remarcó que la última competencia se disputó en 1998 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

“En todo ese tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, aseguró.

Milei afirmó que el país cuenta con “la tradición”, “los pilotos” y “la seriedad institucional” necesarias para volver a integrar el calendario internacional.

“Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección”, expresó, y convocó a que el Congreso de la FIA sea “el primer paso” para concretar el regreso.

"Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo. Es decir, que en la Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre", enfatizó.

Sobre el final de su intervención, el Presidente sintetizó ese objetivo con una referencia directa al piloto argentino que compite en la Fórmula 1: “Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina”.

Durante el discurso, Milei también destacó la trayectoria del Automóvil Club Argentino, defendió la participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de rutas y aseguró que las políticas de apertura económica permitirán renovar el parque automotor y mejorar la seguridad vial.