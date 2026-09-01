Uno Santa Fe | Ovación | FIA

El presidente Milei abrió el congreso de la FIA en Buenos Aires

El presidente Javier Milei encabezó la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil y planteó públicamente la posibilidad de que el país vuelva a ser sede de un Gran Premio con Franco Colapinto como figura.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 08:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El presidente de la Nación encabezó el acto de apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El presidente de la Nación encabezó el acto de apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El presidente Javier Milei afirmó que el país tiene “todas las condiciones” para volver a recibir a la Fórmula 1 y cerró su discurso con un guiño dirigido al piloto argentino: “Queremos ver a (Franco) Colapinto en la Argentina”.

LEER MÁS: Franco Colapinto, tras su renovación con Alpine: "Nos espera un gran futuro"

El mandatario se pronunció de ese modo durante la apertura del Congreso 2026 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), realizada en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en la ciudad de Buenos Aires.

“La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, sostuvo Milei.

En esa línea, recordó que la máxima categoría del automovilismo mundial corrió en Buenos Aires durante distintas etapas, en las décadas de 1950, 1970 y 1990, y remarcó que la última competencia se disputó en 1998 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

“En todo ese tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, aseguró.

Milei afirmó que el país cuenta con “la tradición”, “los pilotos” y “la seriedad institucional” necesarias para volver a integrar el calendario internacional.

“Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección”, expresó, y convocó a que el Congreso de la FIA sea “el primer paso” para concretar el regreso.

"Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo. Es decir, que en la Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre", enfatizó.

Sobre el final de su intervención, el Presidente sintetizó ese objetivo con una referencia directa al piloto argentino que compite en la Fórmula 1: “Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina”.

Durante el discurso, Milei también destacó la trayectoria del Automóvil Club Argentino, defendió la participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de rutas y aseguró que las políticas de apertura económica permitirán renovar el parque automotor y mejorar la seguridad vial.

FIA Congreso Javier Milei Buenos Aires
Noticias relacionadas
Julián Álvarez seguirá en Atlético de Madrid.

Fin de la novela: Julián Álvarez se queda a jugar en Atlético de Madrid

La dirigencia define la continuidad de Pipo Gorosito como DT de San Lorenzo.

Cónclave en San Lorenzo: se define el futuro de Pipo Gorosito

colon y un desafio importante frente a moron

Colón y un desafío importante frente a Morón

El expresidente de River Rodolfo DOnofrio expuso sus diferencias con Chiqui Tapia.

D'Onofrio llamó a rebelarse contra Tapia: "No hay que tener miedo"

Lo último

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Unión suma minutos antes de Instituto: los suplentes y un amistoso ante Cosmos

Unión suma minutos antes de Instituto: los suplentes y un amistoso ante Cosmos

Sorpresa en Europa: Atlético de Madrid acelera por Nicolás Tagliafico

Sorpresa en Europa: Atlético de Madrid acelera por Nicolás Tagliafico

Último Momento
Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Unión suma minutos antes de Instituto: los suplentes y un amistoso ante Cosmos

Unión suma minutos antes de Instituto: los suplentes y un amistoso ante Cosmos

Sorpresa en Europa: Atlético de Madrid acelera por Nicolás Tagliafico

Sorpresa en Europa: Atlético de Madrid acelera por Nicolás Tagliafico

Fin de la novela: Julián Álvarez se queda a jugar en Atlético de Madrid

Fin de la novela: Julián Álvarez se queda a jugar en Atlético de Madrid

Cónclave en San Lorenzo: se define el futuro de Pipo Gorosito

Cónclave en San Lorenzo: se define el futuro de Pipo Gorosito

Ovación
Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Todo listo para el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas

Todo listo para el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas

Tras su emotivo paso por Firmat, la Antorcha Suramericana continúa hacia Casilda

Tras su emotivo paso por Firmat, la Antorcha Suramericana continúa hacia Casilda

Continúa la acción en la Copa Concejo Municipal 0.0%

Continúa la acción en la Copa Concejo Municipal 0.0%

El presidente Milei abrió el congreso de la FIA en Buenos Aires

El presidente Milei abrió el congreso de la FIA en Buenos Aires

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"