Julián Álvarez se ausentó del entrenamiento del Atlético y crece la incertidumbre sobre su futuro

Julián Álvarez no participó de la práctica por una “indisposición”, según informó el club. Su ausencia llega en plena tensión por su futuro.

Julián Álvarez no participó este miércoles del entrenamiento del Atlético de Madrid debido a una “indisposición”, según informó oficialmente el club español. La ausencia del delantero argentino se produjo luego del empate 2-2 ante Villarreal, donde fue silbado por los hinchas, y en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en el equipo de Diego Simeone. El mercado europeo sigue abierto.

Una ausencia que llega en medio de la tensión

El delantero cordobés no estuvo presente en la vuelta al trabajo del plantel en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, después de los dos días de descanso que Simeone les otorgó a sus futbolistas tras el empate ante Villarreal.

Desde el Atlético de Madrid aclararon que Julián se encontraba indispuesto y no informaron que padezca una lesión. Por ese motivo, habrá que esperar su evolución para conocer cuándo podrá regresar a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

La ausencia de la Araña se produce pocos días después de una situación incómoda en el estadio Metropolitano. El argentino ingresó a los 21 minutos del segundo tiempo frente a Villarreal y recibió una fuerte reprobación por parte de los aficionados colchoneros.

Julián fue silbado cuando su nombre apareció por los altoparlantes, durante el calentamiento y también cuando ingresó al campo de juego. El malestar de los hinchas está relacionado con la intención del delantero de dejar el club.

Incluso, durante los días previos al encuentro aparecieron pancartas en los alrededores de la Ciudad Deportiva con mensajes dirigidos al futbolista y con el número 19 tachado, en referencia al dorsal que utiliza en el Atlético.

Además de Álvarez, Cristian “Cuti” Romero y Ademola Lookman trabajaron de manera individual durante la jornada, aunque en sus casos el objetivo fue alcanzar su mejor condición física.

Barcelona aparece en el horizonte

La situación deportiva de Julián se encuentra directamente relacionada con la incertidumbre que existe sobre su futuro. El delantero había manifestado durante el Mundial su intención de buscar una salida del Atlético de Madrid y Barcelona aparece como el destino que más lo seduce.

Sin embargo, la institución madrileña mantiene una postura firme y, hasta el momento, no pretende desprenderse del futbolista para transferirlo al conjunto catalán.

Simeone, por su parte, intentó mantenerse al margen de la disputa. El entrenador dejó claro públicamente que mientras Julián continúe siendo jugador del Atlético será considerado una pieza importante dentro de su plantel.

El delantero había regresado recientemente a la actividad luego de quedar afuera del debut de LaLiga por falta de ritmo tras su participación en el Mundial 2026. Ante Villarreal volvió a sumar minutos, aunque su regreso quedó marcado por la reacción negativa de los hinchas.

Ahora, su ausencia en el entrenamiento vuelve a poner el foco sobre su situación. El Atlético deberá seguir de cerca su evolución física mientras la dirigencia continúa con la postura de retenerlo.

El mercado de pases europeo tendrá su cierre el próximo 1° de septiembre. Esa fecha será determinante para conocer si Julián Álvarez continuará en Madrid o finalmente logrará concretar su salida del Atlético.