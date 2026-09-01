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Unión suma minutos antes de Instituto: los suplentes y un amistoso ante Cosmos

Unión suma minutos pensando en Instituto donde los suplentes enfrentarán a Cosmos en Casa Unión, mientras los titulares continúan con su preparación.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 10:31hs
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Unión y un amistoso donde participarán los suplentes ante Cosmos.

Unión y un amistoso donde participarán los suplentes ante Cosmos.

El plantel de Unión continúa con su preparación de cara al próximo compromiso frente a Instituto y Leonardo Madelón decidió aprovechar la jornada para darle actividad a aquellos futbolistas que necesitan mayor continuidad. En ese contexto, un grupo del plantel profesional disputará un amistoso ante Cosmos, mientras los habituales titulares realizarán trabajos en el predio.

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Un ensayo para quienes buscan protagonismo

La práctica futbolística tendrá lugar en Casa Unión desde las 10 de la mañana. La intención del cuerpo técnico es que los jugadores que no vienen teniendo demasiada participación en partidos oficiales puedan sumar minutos y mantenerse en ritmo competitivo.

La formación que saldrá a la cancha, Meuli sería el encargado de ocupar el arco. En defensa aparecen Fazzi, Rocha, Fagioli o Aimar, con dos de ellos destinados a formar la dupla central, mientras Bruno Pittón se ubicaría sobre el lateral izquierdo.

La mitad de la cancha estaría integrada por Palacios, Aguirre, Vera y Peresutti, aunque Grella también aparece como una alternativa para ocupar uno de esos lugares. En ataque, Ramírez y Cerrudo serían los encargados de completar la posible formación.

Los titulares trabajan pensando en Instituto

Mientras los futbolistas que necesitan rodaje afrontan el amistoso, el resto del plantel profesional mantiene la planificación habitual. Los jugadores que vienen siendo titulares comenzaron su entrenamiento alrededor de las 9:30, con la mirada puesta en el próximo desafío oficial.

De esta manera, Unión aprovecha la jornada para trabajar en dos frentes: por un lado, darle competencia a los jugadores que cuentan con menos minutos y, por otro, continuar con la puesta a punto del equipo principal pensando en el enfrentamiento ante Instituto.

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