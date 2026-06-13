Qatar y Suiza cierran el Grupo B con un duelo que puede marcar el rumbo de la clasificación

Qatar y Suiza cerrarán la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026, cuando se enfrenten desde las 16 en el estadio Bahía de San Francisco.

Qatar y Suiza pondrán este sábado el broche a la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 16 en el Estadio Bahía de San Francisco, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos en la fase inicial del certamen.

Con arbitraje del hondureño Said Martínez y transmisión de D Sports, el encuentro enfrentará a dos selecciones con realidades diferentes pero con una misma necesidad: comenzar sumando de a tres para posicionarse en la pelea por los primeros puestos de la zona.

Qatar busca revancha tras la frustración de 2022

El seleccionado qatarí vuelve a una Copa del Mundo con el objetivo de dejar atrás la imagen que mostró como anfitrión en 2022, cuando quedó eliminado en la fase de grupos sin poder sumar puntos y protagonizó una de las campañas más discretas de un organizador en la historia de los Mundiales.

Ahora, con una base de jugadores que acumula mayor experiencia internacional, intentará dar el golpe en un grupo donde cada punto puede resultar decisivo.

Sin embargo, los antecedentes recientes no son alentadores para el conjunto asiático. En la preparación para el Mundial cayó por 1-0 frente a Irlanda e igualó sin goles ante El Salvador, resultados que dejaron algunas dudas sobre su poder ofensivo y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía.

Suiza llega como favorita del grupo

Del otro lado aparece una selección suiza acostumbrada a las grandes citas. El equipo europeo disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva y vuelve a presentarse como uno de los seleccionados más sólidos del continente.

Suiza suele superar sin mayores inconvenientes la fase inicial, aunque todavía tiene pendiente dar el salto definitivo en instancias eliminatorias. En las últimas ediciones del torneo quedó detenida en octavos de final, una barrera que buscará romper en esta ocasión.

Los dirigidos por Murat Yakin llegan con buenas sensaciones tras la preparación mundialista. Antes del debut aplastaron 4-1 a Jordania y luego empataron 1-1 frente a Australia, mostrando una estructura equilibrada y un plantel con experiencia en competencias de máximo nivel.

Un triunfo para tomar el control

Más allá de tratarse apenas de la primera fecha, el partido tiene un valor estratégico importante. Una victoria permitiría al ganador comenzar el torneo liderando el Grupo B y encarar con mayor tranquilidad los compromisos posteriores.

Para Qatar, significaría alimentar el sueño de avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Para Suiza, sería confirmar su condición de favorita y dar un paso firme hacia la clasificación.

En San Francisco, ambos saben que el Mundial recién empieza, pero también que los torneos cortos suelen premiar a quienes golpean primero.