Brasil y Marruecos protagonizan un duelo de alto voltaje en el debut en el Mundial

Brasil y Marruecos animarán uno de los duelos más atractivos de la primera fecha, cuando desde las 19 se enfrenten por el Grupo C.

Brasil comenzará este sábado su camino en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Marruecos en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha de la fase de grupos. El partido, correspondiente al Grupo C, se disputará desde las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y pondrá cara a cara a dos seleccionados que llegan con aspiraciones importantes en la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti afronta el certamen con la presión habitual que acompaña a la selección más ganadora de la historia. Sin embargo, el presente de la Verdeamarela está lejos de ser el ideal. Brasil atravesó unas Eliminatorias Sudamericanas irregulares y en varios tramos mostró dificultades para imponer su juego frente a rivales de menor jerarquía.

La incógnita llamada Neymar en Brasil

La principal preocupación del cuerpo técnico brasileño pasa por la situación física de Neymar. El delantero arrastra una lesión de grado II en el gemelo derecho y durante las últimas semanas no pudo entrenarse con normalidad.

La presencia del futbolista será evaluada hasta último momento, aunque todo indica que Ancelotti deberá tomar una decisión clave respecto de su participación en el estreno mundialista.

Brasil buscará además cortar una larga racha sin alcanzar la final de una Copa del Mundo. Desde la consagración en Corea-Japón 2002, los sudamericanos no lograron regresar al partido decisivo.

Su mejor actuación fue en el Mundial de 2014, cuando alcanzaron las semifinales como anfitriones, aunque allí sufrieron la histórica derrota por 7-1 frente a Alemania. En las ediciones de 2006, 2010, 2018 y 2022 quedaron eliminados en los cuartos de final, siempre a manos de selecciones europeas.

Marruecos quiere confirmar su crecimiento

Del otro lado estará una selección marroquí que dejó de ser sorpresa para transformarse en una realidad dentro del fútbol internacional.

El conjunto africano hizo historia en Qatar 2022 al convertirse en el primer representante de su continente en alcanzar las semifinales de un Mundial. Aquella campaña le permitió ganarse el respeto de todo el planeta futbolístico y elevar sus expectativas para esta nueva edición.

Además, Marruecos viene de protagonizar una destacada participación en la Copa Africana de Naciones, donde llegó hasta la final. Aunque cayó ante Senegal en la definición, posteriormente la Confederación Africana terminó otorgándole el título, fortaleciendo aún más la confianza del plantel.

Con jugadores consolidados en las principales ligas europeas y una estructura colectiva muy sólida, los africanos intentarán dar el golpe ante uno de los gigantes históricos del fútbol mundial.

Un partido que puede marcar el rumbo del grupo

El choque entre Brasil y Marruecos aparece como uno de los más determinantes de la primera jornada del Grupo C, ya que enfrenta a los dos seleccionados que parten como favoritos para avanzar de ronda.

Una victoria en el debut no solo otorgará tres puntos valiosos, sino también un impulso anímico importante de cara al resto de la fase de grupos.

Probables formaciones de Brasil y Marruecos

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Abdessamad Ezzalzouli; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Hora: 19.00.

Árbitro: Slavko Vincic (ESL).

VAR: Felix Zwayer (ALE).

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.

TV: Telefé.