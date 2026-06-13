Haití y Escocia ponen primera en el Grupo C del Mundial 2026

Haití y Escocia se enfrentarán desde las 22, por la primera fecha del Grupo C del Mundial, cotejo que se jugará en Boston.

Escocia y Haití cerrarán este sábado la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 22 en el Boston Stadium, en un encuentro que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en una zona que también integran Brasil y Marruecos.

El partido contará con el arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal, mientras que el español José Enrique Naranjo Pérez estará a cargo del VAR. La transmisión será de TyC Sports.

Para Haití, la cita representa una nueva oportunidad de hacer historia en apenas su segunda participación mundialista. El seleccionado centroamericano, dirigido por Sébastien Migné, llega con un plantel compuesto mayoritariamente por futbolistas de ligas poco conocidas a nivel internacional, pero con la ilusión de transformarse en una de las sorpresas del torneo.

En la preparación para la Copa del Mundo, los denominados Granaderos dejaron señales alentadoras con una contundente victoria por 4-0 sobre Nueva Zelanda, aunque luego cayeron por 2-1 frente a Perú en su último ensayo antes del debut.

Del otro lado estará una Escocia que atraviesa un momento de confianza. El conjunto europeo acumuló dos triunfos convincentes en la previa mundialista y pretende trasladar ese rendimiento al máximo escenario del fútbol internacional.

Los dirigidos por Steve Clarke llegan impulsados por las goleadas ante Curazao (4-1) y Bolivia (4-0), resultados que fortalecieron las expectativas de un equipo que sabe que necesita sumar desde el comienzo para mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Con Brasil y Marruecos como principales candidatos del grupo, el duelo entre escoceses y haitianos aparece como una verdadera final anticipada por los puntos. Un triunfo podría marcar el rumbo de la clasificación, mientras que una derrota dejaría a cualquiera de los dos con muy poco margen de error para lo que resta de la fase inicial.

En Boston, ambos seleccionados buscarán comenzar su camino mundialista con una victoria que los acerque al sueño de meterse entre los mejores del torneo.

Probables formaciones de Haití y Escocia

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hervé Delcroix, Mondy Prunier Expérience; Dany Jean Jacques, Ruben Providence, Jean Bellergarde, Leverton Pierre Deedson; Wilguens Isidor y Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Lawrence Shankland. DT: Steve Clarke.

Hora: 22.00.

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG).

VAR: José Enrique Naranjo Pérez (ESP).

Estadio: Boston Stadium.

TV: TyC Sports.