El costo de los servidores para la inteligencia artificial abren un nuevo debate: la máquina no duerme, pero su factura de luz asusta a las empresas

El mito del robot barato: por qué la Inteligencia artificial hoy cuesta más que un empleado humano

La fantasía de la automatización total chocó de frente con la billetera corporativa . Un dato global sacude los tableros financieros: hoy, sostener el cerebro de una inteligencia artificial es más caro que pagar un sueldo, un debate enorme que está explotando ahora mismo en el mundo de la tecnología y los negocios.

De hecho, hace muy poco, un vicepresidente de Nvidia (la empresa que fabrica los chips para la IA) tiró una frase significativa: "Hoy, el costo del cómputo está muy por encima del costo de los empleados".

La idea de que la IA viene a reemplazar a todo el mundo de un plumazo chocó de frente con la billetera de las empresas. En muchos casos, emplear IA es un dolor de cabeza mucho más caro que pagar un sueldo humano:

El costo de "procesar" que tiene la inteligencia artificial

Mantener a estos modelos pensando y respondiendo millones de consultas por segundo requiere centros de datos monstruosos, gigavatios de electricidad, sistemas de refrigeración y chips que valen fortunas. Las empresas se entusiasmaron contratando licencias de IA para sus empleados o armando sistemas propios y se encontraron con que la factura mensual de los servidores les devoró el presupuesto. A empresas gigantescas como Uber les pasó de gastarse el presupuesto anual de IA en apenas cuatro meses.

La trampa del costo total: no es solo la licencia

Un estudio muy famoso del MIT demostró que la automatización con IA solo es económicamente viable en 23% de las tareas laborales. En el otro 77% de los casos, mantener a un humano sigue siendo más barato. ¿Por qué?

Implementación: No es "comprar el software y listo". Hay que pagar ingenieros carísimos para que adapten la IA a la base de datos de la empresa.

Supervisión humana: Como la IA "alucina" (inventa cosas) o comete errores graves, se necesitan humanos bien pagos para revisar todo lo que hace. Si se la deja sola, el error puede salir millones.

El factor de la complejidad

Para tareas mecánicas, repetitivas o de atención al cliente muy básica, la IA rinde. Pero en cuanto el trabajo requiere contexto, criterio, negociación o manejo de la ambigüedad, la IA empieza a fallar o requiere modelos tan avanzados y potentes que el costo de procesar esa información se va a las nubes. En ese punto, el cerebro humano sigue siendo la máquina más eficiente y barata del planeta: funciona con un café y un sándwich, mientras que la IA necesita una subestación eléctrica propia.

Por eso, la tendencia actual bajó un cambio con la idea del "reemplazo total" y se volcó a la asistencia. Las empresas se dieron cuenta de que es mucho más rentable (y barato) usar la IA para hacer más productivo al trabajador que ya tiene, en lugar de intentar meter un robot que termina costando el triple.

Por ahora (y por bastante tiempo), el cerebro humano sigue siendo el rey indiscutido. ¡El mercado se dio cuenta de que lo barato les sale carísimo!

Se vende a la inteligencia artificial como si fuera magia del futuro, pero cuando los directores de finanzas de las empresas miran la factura de la luz y el costo de los servidores, se agarran la cabeza.

Al final, no hay algoritmo que reemplace la viveza, el criterio y los años de experiencia que tiene un buen cerebro humano. Así que a inflar el pecho, ¡que las neuronas siguen cotizando más alto que los chips!