Gimnasia va por la gloria y Quimsa busca seguir con vida en las Finales de la Liga Nacional

Gimnasia de Comodoro Rivadavia tendrá la gran chance de quedarse con el título de la Liga Nacional, cuando desde las 21 reciba a Quimsa en el Socio Fundadores.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia tendrá esta noche la gran oportunidad de consagrarse campeón de la Liga Nacional 2025/26 cuando reciba a Quimsa desde las 21 en el estadio Socios Fundadores. El conjunto patagónico lidera la serie final por 3-0 y quedó a un triunfo de conquistar el segundo título de su historia, mientras que la Fusión está obligada a ganar para extender la definición y regresar a Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Pablo Favarel atraviesa un momento inmejorable. Luego de imponerse en los dos primeros encuentros disputados en el estadio Ciudad de Santiago del Estero por 82-73 y 80-79, ratificó su dominio en el tercer juego con una contundente victoria por 76-59 ante su público.

Con una defensa intensa, una estructura colectiva sólida y varias alternativas ofensivas, Gimnasia logró desactivar a uno de los equipos más poderosos de la temporada y quedó a las puertas de una consagración histórica.

Una serie que tiene dueño entre Gimnasia y Quimsa

La ventaja conseguida por el Mens sana no solo refleja lo ocurrido en estos tres partidos, sino también el gran momento que atraviesa el equipo. A lo largo de la serie logró imponer condiciones frente a un rival que había terminado como el mejor de la fase regular.

Quimsa, por su parte, buscará reaccionar apelando a la experiencia de jugadores como Brandon Robinson, Diego Figueredo, Leonardo Lema y Jerome Meyinsse. El conjunto santiagueño necesita encontrar respuestas rápidas para evitar que la serie termine esta misma noche.

El historial entre ambos equipos favorece a la Fusión, que acumula 35 triunfos contra 18 de Gimnasia en 53 enfrentamientos por Liga Nacional. Sin embargo, en esta definición el conjunto chubutense fue ampliamente superior.

El peso de la historia

Más allá de lo deportivo, los antecedentes juegan claramente a favor de Gimnasia. Esta es la undécima vez que una final al mejor de siete partidos llega con una ventaja de 3-0 para uno de los equipos.

Las diez veces anteriores, el equipo que tomó esa diferencia terminó levantando el trofeo. Nunca en la historia de la Liga Nacional un conjunto logró revertir una desventaja semejante en una serie final.

En cuatro oportunidades la definición terminó con barrida inmediata, mientras que en las otras seis el equipo que estaba abajo consiguió ganar algún partido y estirar la serie, aunque sin alterar el desenlace.

Por eso, el desafío que afrontará Quimsa es enorme: deberá intentar lo que nadie pudo conseguir hasta ahora en la historia de la competencia.

La gran oportunidad de Gimnasia ante Quimsa

Después de una temporada en la que fue protagonista desde el inicio y de unos playoffs donde mostró una evolución constante, Gimnasia está a 40 minutos de alcanzar la gloria.

El Socios Fundadores se prepara para una noche que puede quedar grabada para siempre en la memoria del básquetbol de Comodoro Rivadavia. Del otro lado, Quimsa intentará aferrarse a la ilusión y evitar el festejo rival.

La cita está marcada. Esta noche, uno de los dos equipos escribirá una nueva página en la historia de las Finales de la Liga Nacional.