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Franco Colapinto celebró el décimo puesto en Bélgica: "Fue una buena carrera"

El piloto argentino sumó un punto en el Gran Premio de Bélgica y destacó el rendimiento que mostró con Alpine en Spa-Francorchamps.

19 de julio 2026 · 12:44hs
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Franco Colapinto celebró el décimo puesto en Bélgica: Fue una buena carrera

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró conforme luego de finalizar décimo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, resultado que le permitió sumar un punto para el campeonato y cerrar un fin de semana positivo con Alpine.

El bonaerense protagonizó una gran largada en el circuito de Spa-Francorchamps, avanzó posiciones en las primeras vueltas y, tras una sólida defensa sobre su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, logró mantenerse dentro de la zona de puntos hasta la bandera a cuadros.

"Fue una buena carrera"

Tras la competencia, Colapinto destacó el trabajo realizado durante las 44 vueltas y valoró haber podido recuperarse pese a algunos inconvenientes con la estrategia.

"Contento. Fue una buena carrera. Obviamente feliz con el resultado, por haber sumado un punto viniendo 12°, 13°, recuperé puestos", expresó.

El argentino explicó que la neutralización de la prueba alteró parte de su planificación y complicó el rendimiento de los neumáticos medios.

"Tuve un poco de mala suerte con la parada bajo Virtual Safety Car. Con las gomas medias me estaba costando un poco, tuve graining y se me vino un poco la goma. Me estaba costando en cuanto al ritmo", señaló.

El buen ritmo con los neumáticos duros para Colapinto en Bélgica

Colapinto aseguró que el rendimiento del auto mejoró considerablemente una vez que montó el compuesto duro.

"Cuando puse las duras iba bien, iba rápido. Después era complicado porque con las rectas largas se acercaban mucho los demás cuando estaba delante de ellos", explicó.

Además, destacó algunos de los adelantamientos que protagonizó durante la carrera: "Lindos sobrepasos, lindas maniobras. Con Ghiotto también una linda maniobra".

Por último, el piloto de Alpine remarcó la importancia de haber vuelto a sumar puntos para el equipo. "Fue un buen fin de semana y sumar puntos con un auto al que le está costando es positivo", concluyó.

La victoria en Spa-Francorchamps quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), escoltado por Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). Mientras tanto, Colapinto volvió a sumar en el campeonato y llegará con buenas sensaciones a la próxima fecha del calendario.

Colapinto Bélgica Fórmula 1
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