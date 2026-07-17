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Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

El piloto argentino completó una jornada de menor a mayor en el circuito de Spa-Francorchamps. Después de finalizar 15° en la primera práctica, mejoró considerablemente su rendimiento y terminó séptimo en la segunda sesión.

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 13:35hs
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Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Franco Colapinto comenzó a construir un viernes alentador en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. En uno de los circuitos más exigentes del calendario, el argentino fue encontrando el ritmo con el correr de las vueltas y cerró la jornada con una actuación que alimenta las expectativas de Alpine para el resto del fin de semana.

El piloto bonaerense mostró una importante evolución entre ambas tandas de entrenamientos, una señal positiva pensando en la clasificación y en la carrera del domingo.

De menos a más en el histórico Spa-Francorchamps

La actividad comenzó con un 15° puesto en la primera práctica libre. Colapinto giró 23 veces al legendario trazado belga y registró un mejor tiempo de 1m49s403, suficiente para superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, por poco más de tres décimas.

En esa sesión, el gran dominador fue Max Verstappen con Red Bull, mientras que los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron las principales posiciones.

Sin embargo, el argentino logró dar un paso adelante en el segundo entrenamiento, donde encontró mayor confianza con el auto y escaló hasta el séptimo lugar, quedando mucho mejor posicionado de cara a la clasificación.

Alpine encontró motivos para entusiasmarse

Más allá del accidente que dejó fuera de la segunda práctica a Pierre Gasly, Alpine se quedó con una noticia positiva gracias al rendimiento de Colapinto.

El argentino aprovechó cada salida a pista para sumar información y adaptarse a un circuito que exige precisión en cada sector. La mejora entre una tanda y otra reflejó el trabajo realizado junto al equipo y permitió cerrar el viernes con mejores sensaciones.

Ahora el gran objetivo será trasladar ese rendimiento a la clasificación, donde buscará ubicarse lo más adelante posible en una pista donde la posición de partida suele ser determinante.

Un circuito que exige al máximo

Spa-Francorchamps vuelve a poner a prueba a los pilotos con uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1.

Con más de siete kilómetros de extensión, largas rectas y curvas de alta velocidad, el trazado belga es considerado uno de los favoritos del calendario. Sectores emblemáticos como Eau Rouge y Raidillon obligan a los pilotos a combinar precisión, valentía y confianza absoluta en el auto.

En ese contexto, Colapinto dio un paso importante durante el viernes y buscará confirmar su crecimiento cuando llegue el momento de luchar por la grilla de largada.

Colapinto Alpine Bélgica
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