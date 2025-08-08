El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

Alejandro Chapini, presidente de Godoy Cruz, puso con puntos suspensivos la continuidad del DT Esteban Solari, por los malos resultados que no cambian

Godoy Cruz no levanta y su entrenador Esteban Solari quedó en la cuerda floja.

El presidente del club Godoy Cruz, Alejandro Chapini le puso puntos suspensivos a la continuidad del DT. Éste se reunió con su vice y con Solari, y tras larga deliberación no hubo aún resoluciones claras.

El partido de este jueves por la 4ª fecha del torneo Clausura fue una montaña rusa de emociones. La masiva y alegre hinchada de Godoy Cruz en el Gambarte, terminó pidiendo "la cabeza" del entrenador Esteban Solari, consumada la derrota frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1.

"Todo sigue igual, pero no tanto", la frase de Alejandro Chapini

Varias horas después del encuentro de Solari con la prensa, donde el DT se mostró ofuscado y molesto por los silbidos que comenzaron ya cuando la voz del estadio anunció a los jugadores titulares y al técnico del primer equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Sin embargo, el in crescendo de la hostilidad alcanzó su pico al finalizar el encuentro con derrota. Sin embargo el DT señaló que no iba a renunciar y que se sentía con ganas y fuerza para continuar.

La guardia periodística supo que había "mar de fondo", ya que se realizó una reunión que duró casi dos horas entre Alejandro Chapini y José Manzur -presidente y vice del Expreso- y Esteban Solari.

Al finalizar los máximos dirigentes de Godoy Cruz fueron escuetos en sus declaraciones y dejaron entrever que nada estaba definido aún.

Al "todo sigue igual" de Mansur, se sumó un sugerente "Por ahora sigue todo igual, pero no tanto..." de Alejandro Chapini. Solari se retiró sin dar más declaraciones.

Las próximas horas serán claves en cuanto al vínculo entre el Club Godoy Cruz Antonio Tomba y el entrenador Esteban Solari.

Los próximos compromisos del Tomba son el choque de local por octavos de final de la Copa Sudamericana del próximo jueves (14/8) a las 19, contra Atlético Mineiro de Brasil. El domingo 17 (18.30), jugará de visitante contra River Plate, por la 5ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.