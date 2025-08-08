Uno Santa Fe | Ovación | Godoy Cruz

El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

Alejandro Chapini, presidente de Godoy Cruz, puso con puntos suspensivos la continuidad del DT Esteban Solari, por los malos resultados que no cambian

8 de agosto 2025 · 08:17hs
Godoy Cruz no levanta y su entrenador Esteban Solari quedó en la cuerda floja.

Gentileza UNO Santa Fe

Godoy Cruz no levanta y su entrenador Esteban Solari quedó en la cuerda floja.

El presidente del club Godoy Cruz, Alejandro Chapini le puso puntos suspensivos a la continuidad del DT. Éste se reunió con su vice y con Solari, y tras larga deliberación no hubo aún resoluciones claras.

El partido de este jueves por la 4ª fecha del torneo Clausura fue una montaña rusa de emociones. La masiva y alegre hinchada de Godoy Cruz en el Gambarte, terminó pidiendo "la cabeza" del entrenador Esteban Solari, consumada la derrota frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1.

"Todo sigue igual, pero no tanto", la frase de Alejandro Chapini

Varias horas después del encuentro de Solari con la prensa, donde el DT se mostró ofuscado y molesto por los silbidos que comenzaron ya cuando la voz del estadio anunció a los jugadores titulares y al técnico del primer equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Sin embargo, el in crescendo de la hostilidad alcanzó su pico al finalizar el encuentro con derrota. Sin embargo el DT señaló que no iba a renunciar y que se sentía con ganas y fuerza para continuar.

La guardia periodística supo que había "mar de fondo", ya que se realizó una reunión que duró casi dos horas entre Alejandro Chapini y José Manzur -presidente y vice del Expreso- y Esteban Solari.

LEER MÁS: La Selección argentina jugará un amistoso contra México en Estados Unidos

Al finalizar los máximos dirigentes de Godoy Cruz fueron escuetos en sus declaraciones y dejaron entrever que nada estaba definido aún.

Al "todo sigue igual" de Mansur, se sumó un sugerente "Por ahora sigue todo igual, pero no tanto..." de Alejandro Chapini. Solari se retiró sin dar más declaraciones.

Las próximas horas serán claves en cuanto al vínculo entre el Club Godoy Cruz Antonio Tomba y el entrenador Esteban Solari.

Los próximos compromisos del Tomba son el choque de local por octavos de final de la Copa Sudamericana del próximo jueves (14/8) a las 19, contra Atlético Mineiro de Brasil. El domingo 17 (18.30), jugará de visitante contra River Plate, por la 5ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Godoy Cruz Esteban Solari Gimnasia
Noticias relacionadas
oficial a2: colon (sf) y republica del oeste extendieron sus invictos

Oficial A2: Colón (SF) y República del Oeste extendieron sus invictos

oficial prefederal: alma juniors freno el andar de colon (sj)

Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ)

talleres busca un poco mas de oxigeno ante un revitalizado lanus

Talleres busca un poco más de oxígeno ante un revitalizado Lanús

newells quiere endereza su camino ante central cordoba en rosario

Newell's quiere endereza su camino ante Central Córdoba en Rosario

Lo último

El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

Último Momento
El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Ovación
El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Martín Minella le respondió a Marcos Díaz: El respeto y los valores los deben tener todos

Martín Minella le respondió a Marcos Díaz: "El respeto y los valores los deben tener todos"

Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Colón, con cada vez más jugadores al límite en un momento crucial

Colón, con cada vez más jugadores al límite en un momento crucial

Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música