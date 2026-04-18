Gimnasia ganó en el Bosque, encadenó su tercera victoria y se metió en zona de playoffs

Gimnasia (LP) superó a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0, y dio un gran paso para clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura.

Gimnasia y Esgrima La Plata atraviesa su mejor momento en el Torneo Apertura. El Lobo derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Bosque, sumó su tercera victoria consecutiva entre Copa Argentina y el certamen local, y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a los playoffs de la Zona B.

El único gol de la tarde lo marcó Marcelo Torres a los 40 minutos del primer tiempo, mediante un penal que terminó siendo decisivo en un partido trabajado y por momentos tenso.

Un arranque intenso y un quiebre clave para Gimnasia

Desde el inicio, Gimnasia salió decidido a imponer condiciones. Un centro de Guillermo Barros Schelotto derivó en un cabezazo de Pedro Silva Torrejón que dio en el palo, avisando temprano.

La respuesta del conjunto cordobés no tardó en llegar, con un remate de Mateo Bajamich que pasó cerca, en un tramo donde el visitante se mostró cómodo, aprovechando pérdidas del local para salir rápido y generar peligro.

Sin embargo, cuando el partido parecía emparejado y el clima comenzaba a calentarse en las tribunas, llegó la jugada que cambió la historia. A los 40’, una buena combinación ofensiva terminó con una infracción sobre Silva Torrejón dentro del área. Torres se hizo cargo y no falló: remate fuerte, cruzado y gol para el 1-0.

Sufrió, pero lo sostuvo

En el complemento, Estudiantes de Río Cuarto adelantó sus líneas y generó situaciones claras. A los 9 minutos, un mano a mano de Garnerone exigió al arquero Insfrán, que respondió para sostener la ventaja.

El entrenador del Lobo movió el banco buscando aire fresco y mandó a la cancha a Manuel Panaro y Franco Torres, cambios que le dieron mayor dinámica al equipo en un momento clave.

Más tarde, una variante obligada por la salida de Renzo Giampaoli (sobrecarga muscular) determinó el ingreso de Germán Conti, en un cierre donde Gimnasia tuvo que redoblar esfuerzos para cuidar el resultado.

En zona de clasificación y con envión

Con este triunfo, Gimnasia alcanzó los 20 puntos y se ubica en el séptimo puesto, dentro de la zona de clasificación a los octavos de final, a falta de dos jornadas para el cierre de la etapa regular.

La pelea, sin embargo, es muy ajustada: equipos como Barracas Central, Tigre y Racing Club lo siguen de cerca y aún deben completar sus partidos.

A Gimnasia le costó, lo peleó y lo trabajó, pero cumplió con lo que necesitaba: ganar, sumar y meterse en la conversación grande del torneo. Ahora, con el envión anímico y futbolístico, el Lobo sueña con sellar su clasificación en el tramo final del Apertura.