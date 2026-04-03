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Alerta naranja por tormentas fuertes para la madrugada del sábado en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y tormentas intensas con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua. La Municipalidad pidió no sacar los residuos y tomar precauciones en viviendas y balcones.

3 de abril 2026 · 19:08hs
Foto ilustrativa.

José Busiemi

Foto ilustrativa.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para la ciudad de Santa Fe y la región, que regirá principalmente durante la madrugada del sábado, con fenómenos que podrían alcanzar fuerte intensidad.

Según el organismo, rige un alerta naranja para distintos sectores de la provincia, lo que implica la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones, además de frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En ese marco, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que incluso podrían superarse de forma puntual en algunas zonas.

Alerta amarillo para la mañana del sábado

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, hacia la mañana del sábado el nivel de advertencia descenderá a alerta amarillo, aunque las condiciones inestables continuarán.

En este caso, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, también con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Para este período se prevén acumulados de precipitación entre 30 y 60 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en forma puntual.

Recomendaciones de la Municipalidad

Ante este escenario meteorológico, la Municipalidad de Santa Fe difundió un comunicado con una serie de medidas preventivas para la población.

Entre las principales recomendaciones, solicitaron no sacar los residuos domiciliarios para evitar obstrucciones en los desagües y sistemas de drenaje.

También pidieron despejar balcones y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan volarse y resguardar materiales de construcción que puedan representar un riesgo ante las ráfagas de viento.

Finalmente, desde el municipio indicaron que ante cualquier inconveniente los vecinos pueden comunicarse con la línea de atención ciudadana 0800-777-5000.

Naranja alerta tormenta
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