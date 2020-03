Giscafré: "La situación cambió el sistema de vida de todos"

Es santafesina, psicóloga especializada en deportes de alto rendimiento y coach ontológica Newfield. Asesora a empresas sobre trabajo en equipos y liderazgo. Ha hecho trabajos formidables con muchos deportistas, pero muchos la relacionan con Las Leonas. Estuvo en su gestación y acompañó a varios planteles desde su clave función.

Es la autora de libros exitosos como "Mi hijo el campeón" y "Las presiones de los padres y el entorno", y por estos días es una profesional muy requerida por el parate generalizado en todas las disciplinas a causa de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

"La estoy viviendo trabajando como siempre, ya que lo que cambió es la forma, porque ahora lo hago mediante el sistema de video llamada. Pero no se modificó el ritmo de trabajo, ya que en lugar de ser cara a cara, ahora es de otra forma. Ahora la gente tiene más tiempo y muchos quieren preparar la cabeza" le dijo Nelly Giscafré a UNO Santa Fe desde Buenos Aires.

La calificada psicóloga deportiva resaltó que "los deportistas de alto rendimiento hacen gimnasia en sus casas, en los balcones o adentro, tienen las rutinas que le dan los preparadores físicos, y hacen las rutinas habituales, muchas veces aprovechando para remarcar alguna actividad específica. Lo hacen en cuestiones como la potencia o la flexibilidad, en realidad depende de cada deportista de lo que le indica su preparador físico para hacer en su casa".

Un tema de profundo estudio en la actualidad es como hacer frente a la disminución de la actividad física, aunque Giscafré señala que "Más que la disminución de la actividad física, porque algo hacen en sus domicilios, el tema es el cambio en la rutina. Es no tener rutina, ya que si bien el deportista maneja la incertidumbre, porque la competencia siempre es incierta, y los resultados nunca se sabe cuales van a darse. Entonces la incertidumbre es una parte, pero la generalizada de no saber cuando serán sus competencias y torneos, cuando van a volver y que puede pasar, sumado a lo que trae aparejado la pandemia que es común al ser humano, es todo un tema que se está abordando por estos días".

"Lo deportistas no dejan de ser personas, que como cualquier ser humano tienen miedo al virus, que no pueden salir y contagiarse con alguien. El miedo típico que produce el coronavirus, que genera terror a morirse, porque los deportistas si bien son jóvenes, todos saben que el virus está mutando, y también puede tomar a los más jóvenes, son conscientes que puede traer algún problema", sostuvo quien ha estado en los orígenes del seleccionado argentino femenino de hockey, que todos conocemos como Leonas.

2732020 F2 NELY GISCAFRE PSICOLOGA DEPORTIVA.jpg Giscafré acompañó al seleccionado nacional de hockey femenino en varias oportunidades. Prensa Enard

Más expresiones de una profesional

Nelly, quien trabaja en el Cenard, sostuvo que "el efecto social que puede tener esta situación, más que de parate físico, produce un problema que la gente no puede ir a trabajar, ya que cambió el sistema de vida. Porque el problema es más económico, porque parate físico no es necesario tener, en tu casa se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, lo que yo veo en mi alrededor aquí en Buenos Aires, la gente hace más actividad física que antes. Porque como no trabaja, se baja aplicaciones y hace gimnasia, yoga, y otras cosas, más que lo que hacía antes. Esto es en determinados sectores, que tengan espacio e internet. No estoy hablando de todo el mundo".

Fue muy clara al considerar que "la gente que realiza deportes está pasando por un momento de mucha incertidumbre, que puede causar en los más lábiles, en las personas que tienen menores recursos psicológicos, problemas como estados de ansiedad altos, angustia, pánico tomado como mucho miedo, y sensaciones de vacío y ahogo de estar encerrado, de no poder salir y que es claramente comprensible, a lo que hay que agregar fobias diversas".

2732020 F3 NELY GISCAFRE PSICOLOGA DEPORTIVA.jpg Nelly Giscafré es autora de varios libros y de trabajos vinculados a la psicología deportiva. Prensa Enard

En relación a las mayores consultas por estos días, destacó que "yo trabajo con deportistas argentinos y del extranjero, la mayoría busca desahogarse para este tema del encierro, del vacío y los miedos, y después hablamos mucho sobre como trabajar la cabeza. Yo hago foco en la visualización, que cuando uno hace entrenamiento de gimnasio o en la cancha, el mismo va del músculo a la mente".

"Ahora cuando se usa técnica mental, que se hace en estado bien relajado, uno ve con los ojos de la mente, uno ve el gesto técnico o la habilidad que uno quiere trabajar o mejorar. Esa forma de ver ese gesto técnico ayuda mucho a entrenarlo y tenerlo. Tengo la certeza, que para el que la practica es muy eficiente", señaló Nelly Giscafré en un break en su atención a sus pacientes deportistas. Sin dudas, se trata de una profesional que ha tenido la posibilidad de atender a grandes deportistas y a muchos que son considerados de los mejores de nuestro país.