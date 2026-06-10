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Messi: "Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo"

Luego de la goleada ante Islandia, Lionel Messi autor de un gol, expresó su convencimiento y generó ilusión en los hinchas

10 de junio 2026 · 08:36hs
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Lionel Messi se mostró muy confiado de cara al inicio del Mundial.

Lionel Messi se mostró muy confiado de cara al inicio del Mundial.

Lionel Messi aseguró que la gente no debe tener dudas de que la Selección argentina “va a dejar todo” en el Mundial 2026, luego de convertir en el triunfo 3-0 ante Islandia, en Auburn, Alabama, en el último amistoso del equipo de Lionel Scaloni antes del debut frente a Argelia.

La ilusión de Lionel Messi

El jugador del Inter Miami ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo en el Jordan-Hare Stadium y apenas 119 segundos después convirtió de penal, en una noche que sirvió para sumar confianza, recuperar sensaciones y alimentar la ilusión del campeón del mundo.

“Disfrutándolo desde el principio, tenía ganas de jugar un rato”, expresó Messi tras el encuentro, al referirse a su regreso a la cancha después de llegar a la concentración con una molestia física.

El rosarino reconoció que necesitaba volver a competir para sacarse algunos temores propios de la recuperación y valoró haber terminado el partido sin inconvenientes: “Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenés la molestia”.

Messi también remarcó que al plantel todavía le queda una semana de trabajo para llegar de la mejor manera al estreno mundialista y sostuvo que el objetivo inmediato es “ponernos bien todos y llegar bien al debut”.

Al hablar de las expectativas para la Copa del Mundo, el capitán campeón del mundo volvió a destacar el hambre competitivo del grupo y dejó en claro que los títulos obtenidos en los últimos años no apagaron la ambición de la Selección.

“Este grupo sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir”, afirmó el delantero, quien subrayó que Argentina irá “paso por paso”, pero con la convicción de conocer su propio potencial.

La frase más fuerte llegó cuando se dirigió directamente a los hinchas: “Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos siempre”, sostuvo Messi, en una declaración que renovó el clima de expectativa antes del inicio de la defensa del título.

Además, advirtió que a cualquier rival le costará ganarle a la Argentina porque se trata de “una Selección muy competitiva”, acostumbrada a competir bajo máxima exigencia y a convivir con la presión de ser candidata.

El tanto ante Islandia fue el gol número 117 de Messi con la camiseta argentina y le permitió romper una marca histórica: se convirtió en el goleador más longevo de la Selección, al superar el récord que Ángel Labruna conservaba desde 1957.

Tras el partido, el número 10 también publicó imágenes en sus redes sociales y dejó otro mensaje de unidad para el pueblo argentino: “Vamos, más juntos que nunca”, una síntesis perfecta del espíritu con el que el campeón del mundo llegará al debut.

Lionel Messi Mundial Islandia
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