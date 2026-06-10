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Scaloni y el reemplazo de Balerdi: "Me voy a tomar uno o dos días más para anunciarlo"

Luego de la goleada de Argentina ante Islandia, el DT Lionel Scaloni se refirió a la búsqueda del reemplazante de Leonardo Balerdi

10 de junio 2026 · 08:44hs
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Scaloni se refirió al reemplazo de Leonardo Balerdi.

Scaloni se refirió al reemplazo de Leonardo Balerdi.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró luego de la goleada 3-0 ante Islandia que se va a tomar “un día o dos más” para anunciar quién será el reemplazante del defensor Leonardo Balerdi en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Scaloni analizó el triunfo y habló sobre el reemplazo de Balerdi

En este sentido, Scaloni afirmó que “la prueba de hoy despejó algunas dudas acerca de qué le podía faltar al equipo. Hay dos opciones y vamos a esperar”.

Con respecto al partido ante Islandia, Scaloni destacó que “era un partido difícil, porque era a una semana del debut en el Mundial y queríamos que los chicos terminaran bien. Por eso hicimos los cambios”: En este sentido, se mostró muy conforme ya que “el equipo dio una muestra de que está bien. Varios jugadores demostraron que están bien y eso es lo que importa”.

“Estamos en un momento importante y estamos bien. Eso no asegura nada, pero garantiza que van a dejar todo”, continuó Scaloni, quien además agregó: “Cuando juegan son un espectáculo y cuando tienen que correr también lo son, porque ver a jugadores de esa categoría correr como lo hacen te da la sensación de que el equipo está”.

Además, hizo énfasis en que “la gente se va a sentir identificada con este equipo. Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizarnos que vamos a pelear hasta el último momento”.

Por otra parte se refirió a Nicolás Paz y Leandro Paredes, quienes estaban en duda por su situación física, y llevó tranquilidad: “A Nico Paz lo vimos sólido. Hoy se notó que estaba muy bien, estamos contentos porque hizo un buen partido y nos da otra posibilidad más. A Paredes no hace falta esperarlo, está bien y se va a quedar con nosotros”.

Por último, adelantó: “La gente se va a sentir identificada con este equipo. Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizamos que vamos a pelear hasta el último momento”.

Scaloni Balerdi Mundial
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