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Bruno Nasta es el delantero que Colón pretende para reforzar el ataque

A pocos días de la apertura del mercado de pases, la dirigencia de Colón y el director deportivo Diego Colotto avanzan en la búsqueda del atacante de San Miguel

Ovación

Por Ovación

10 de junio 2026 · 11:26hs
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Colón avanza para sumar al delantero Bruno Nasta.

Colón avanza para sumar al delantero Bruno Nasta.

El nombre no es nuevo, dado que este año y también en el 2025, Colón mantuvo conversaciones para sumarlo. Pero en esta oportunidad, parece que la chance es concreta para que Bruno Nasta sea refuerzo sabalero.

Colón avanza por Bruno Nasta

Lo cierto es que la dirigencia rojinegra junto con el director deportivo Diego Colotto vienen analizando distintas alternativas para reforzar el plantel y se sabe que tienen como prioridad sumar un delantero.

Y en ese sentido, el nombre apuntado es el de Bruno Nasta, quien desde el 2025 es jugador de San Miguel. El punta de 33 años, lleva cuatro goles convertidos durante la actual competencia, en 15 partidos jugados.

Mientras que el año pasado, disputó 35 encuentros con la camiseta del Trueno Verde y anotó siete goles. Su mejor versión fue en 2024, cuando jugando para Racing de Córdoba marcó 18 goles en 36 cotejos.

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El delantero tiene contrato hasta diciembre con San Miguel, club que en su momento adquirió su pase en una cifra que oscilaba los 400.000 dólares.

Está claro que Colón necesita con urgencia sumar un atacante, dado que Ezequiel Medrán no tendrá en cuenta a Facundo Castro y que tampoco es prioridad Lucas Cano, con quien se intentaría rescindir el contrato.

Por ello, sabiendo que únicamente cuenta con Alan Bonansea, Colón acelera y comenzó a negociar de manera concreta para intentar sumar a Bruno Nasta, un goleador que se viene destacando en la categoría.

Colón Bruno Nasta delantero
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