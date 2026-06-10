El Club Atlético Colón será escenario de una gran velada boxística

El gimnasio Roque Otrino será la sede de una nueva edición del festival boxístico organizado por el promotor Carlos Lemos con una pelea profesional y varias amateurs

Este sábado, desde las 21, el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, será sede de una nueva edición del festival de boxeo que periódicamente organiza el promotor Carlos Lemos en la institución rojinegra. Fiscalizado por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe (ABPSF), la organización del evento dio a conocer la programación del mismo, en la cual se destaca una pelea profesional y once combates protagonizados por pugilistas amateurs representantes de gimnasios y academias de la capital provincial y la región.

La pelea de fondo la animará el santafesino Alan Joel Ponce de Colón quien se medirá con Enzo Hernán Cancino de Villa María a seis rounds y en categoría superpluma. El Bombardero tiene 24 años y cuenta con un currículum de ocho peleas, con cuatro victorias, dos por la vía rápida, tres derrotas y un empate, mientras que el cordobés, lleva quince combates, con un triunfo, diez derrotas, una por KO, y cuatro empates y cuenta con 28 años.

Vuelve el boxeo profesional a Colón de Santa Fe

"Está todo preparado, pudimos armar una buena cartelera con once peleas amateurs, en el cual van a estar peleando seis chicos del Club Colón, y también boxeadores de otros gimnasios, como el Upper, King Boxing, Willie Pep, Olimboxing, Thunder, viene gente de Concordia, y Esperanza" expresó Carlos Lemos a UNO Santa Fe.

El promotor y DT de boxeo resaltó que "estamos muy contentos por armar otro evento más, la idea es hacer un festival cada dos meses, y por suerte lo venimos cumpliendo. Es una pelea profesional de fondo y estamos muy satisfechos por esa posibilidad que tienen nuestros boxeadores. Es la forma de darle protagonismo a los chicos y que tengan roce. La idea es en agosto hacer otra jornada".

image El santafesino Alan Ponce, junto a su entrenador Carlos Lemos, peleará el sábado 13 en el Otrino.

"En este caso la pelea central profesional lo tiene a Alan Ponce como protagonista, chicos que pelean liviano, que ahora van a probar más abajo, en superpluma hasta 59 kg, estamos muy esperanzados que le vaya bien, y posiblemente ya lo puedan incorporar en el ranking argentino, para poder tener chances afuera de la provincia y en el exterior. El rival es un boxeador experimentado, con lo cual se avizora un pleito más que atractivo, ya que da pelea en todos lados, y Ponce va a tener que trabajar para quedarse con la victoria" destacó el organizador de la velada, hijo del legendario José Lino Lemos.

Por su parte, Alan Ponce, manifestó que "me preparé muy bien para la pelea, estoy muy bien entrenado, con muchas expectativas, porque me siento muy confiado en el trabajo que venimos haciendo en la preparación. Será todo un desafío porque bajé de categoría, una más, superpluma, y la verdad es que me siento muy bien. De mi rival no se mucho, no lo he visto pero no soy de hacerlo mucho".

"Estoy muy preparado para lo que me proponga el sábado, estoy muy concentrado y bien entrenado. Estaba peleando en ligero, y en la última presentación perdí por puntos en Buenos Aires. Pero igualmente cada pelea es otro desafío, hay que dejar de lado si gané o perdí, y enfocarme en el nuevo desafío. Todo sirve como experiencia para seguir avanzando en mi carrera a la cual le estoy dedicando mucho" sostuvo el púgil de nuestra capital.

image El Colo Ferrero del Olimboxing será otro de los protagonistas del festival en el Club Colón.

Alan Ponce de 24 años animará el pleito de fondo ante el cordobés Enzo Hernán Cancino a seis rounds en superpluma. Los organizadores dispusieron un servicio de buffet y las entradas anticipadas se pueden adquirir al 3425034425. Pero también habrá otros combates más que interesantes. El colonista Pablo Escobar se medirá con Tomás Osuna del Thunder Box. Habrá dos combates entre mujeres. Los pleitos los animarán Virginia Barroso del Olimboxing ante Ana Zárate del Upper, y Celene Galindo de Colón ante Uma Moledo de Concordia.

El programa de peleas en el gimnasio Roque Otrino de Colón

1-Esteban Ferrero (Olimboxing) vs. Ricardo Hurgoitti (King Box)

2-Kevin Fernández (Willie Pep) vs. Mauricio Santillán (Esperanza)

3-Máximo Candia (Thunder Box) vs. Jairo Sánchez (Olimboxing)

4-Nicolás Rodríguez (Club Colón) vs. Agustín Pittari (Thunder Box)

5-Luis Marinelli (Thunder Box) vs. Brandon Pérez (Chino Box)

6-Federico Palavecino (Gym Upper) vs. Franco Ojeda (Chino Box)

7-Matías Córdoba (Club Colón) vs. Carlos Leguizamón (Willie Pep)

8-Virginia Barroso (Olimboxing) vs. Ana Zarate (Upper)

9-Tomás Mendoza (Club Colón) vs. Bruno Gamarra (King Box)

10-Juan Podestá (Club Colón) vs. Aaron Lemos (Concordia)

11-Celene Galindo (Club Colón) vs. Uma Moledo (Concordia)

12-Pablo Escobar (Club Colón) vs. Tomás Osuna (Thunder Box)

Profesional: Alan el Bombardero Ponce (Club Colón) vs. Enzo el Tata Cancino (Villa María).