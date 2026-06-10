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Nico Paz llevó tranquilidad antes del Mundial: "Vi muchas mentiras, ya estoy recuperado"

El mediocampista de la Selección argentina habló de la molestia en la rodilla que lo puso en duda y aseguró que ya se encuentra en condiciones para afrontar la Copa del Mundo

10 de junio 2026 · 11:52hs
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Nico Paz se mostró molesto por las versiones que surgieron en torno a la lesión que había sufrido.

Nico Paz se mostró molesto por las versiones que surgieron en torno a la lesión que había sufrido.

Nico Paz aseguró este miércoles que ya está recuperado de la molestia en la rodilla que lo puso en duda para el Mundial 2026, en la previa del debut de la Selección argentina ante Argelia, y apuntó contra las versiones que circularon sobre su estado físico durante los últimos días.

El enojo de Nico Paz

“Ya estoy mucho mejor, sin la molestia de la rodilla, muy feliz”, expresó el mediocampista, quien había encendido las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni por una dolencia que le impidió trabajar con normalidad en parte de la preparación.

El futbolista explicó que siempre estuvo tranquilo porque sabía que no se trataba de una lesión importante, aunque reconoció que le molestaron algunas informaciones que se difundieron alrededor de su situación.

“Estaba tranquilo, sabía que no era grave. Vi muchas mentiras, gente diciendo cosas que no eran”, afirmó Paz, con un tono contundente, para despejar cualquier duda sobre su disponibilidad de cara al inicio de la Copa del Mundo.

El jugador remarcó que atravesó la recuperación con paciencia, sin acelerar los tiempos y siguiendo las indicaciones del cuerpo médico de la Selección argentina, hasta poder volver a sentirse pleno físicamente.

“Tenía que ir día a día y ahora mismo ya estoy recuperado”, agregó el mediocampista, que buscará ganarse un lugar dentro de la rotación de Scaloni en un plantel con mucha competencia interna.

Paz Mundial Selección
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