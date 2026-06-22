Gustavo Álvarez presentó su renuncia como DT de San Lorenzo

Horas antes de que el plantel de San Lorenzo arranque la pretemporada, el entrenador decidió dar un paso al costado

A horas de comenzar la pretemporada rumbo al segundo semestre del año, San Lorenzo se quedó sin director técnico por la renuncia de Gustavo Álvarez . El Ciclón aún no se pronunció al respecto de manera oficial sobre quién será su sucesor para afrontar el Torneo Clausura, pero los entrenamientos se iniciaron bajo las órdenes de Walter Perazzo, actual coordinador de fútbol del club.

Las diferencias entre Álvarez y la dirigencia que conduce el flamante presidente Marcelo Culotta en el armado del plantel llegaron a un punto de quiebre sin retorno y el vínculo entre ambas partes llegó a su fin antes de que comenzara la primera práctica del semestre.

El conflicto se desató porque Álvarez había presentado una lista de jugadores que consideraba prescindibles para iniciar la pretemporada. La Comisión Directiva aceptó algunos casos pero no todos, ya que entre los futbolistas que el DT quería apartar había juveniles del club y jugadores que, de ser marginados, perderían valor de reventa.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Álvarez se mostró intransigente y tomó la decisión de renunciar.El episodio tuvo una primera señal temprana: los jugadores llegaron al desayuno y se encontraron con que no había nadie del cuerpo técnico presente. Los chispazos entre las partes habían sido fuertes en las horas previas y el clima ya anticipaba que algo estaba roto.

La confirmación llegó poco después. Su salida, en la antesala de lo que debía ser una segunda mitad de temporada con la Copa Argentina y el Clausura como objetivos, deja al club con la urgencia de encontrar reemplazante antes de que arranquen los compromisos oficiales. Por ahora, Walter Perazzo se hizo cargo de manera interina.