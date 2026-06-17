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Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Walter Ignacio Carbonne, falleció este martes en el hospital Iturraspe. En el ataque también resultó herida una mujer de la misma edad. La víctima había sobrevivido a otra tentativa de homicidio en diciembre de 2025

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de junio 2026 · 11:07hs
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Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

En las últimas horas murió en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe Walter Ignacio Carbonne, de 29 años, quien permanecía internado en estado crítico como consecuencia de las graves heridas sufridas durante la balacera ocurrida el lunes en barrio Villa Hipódromo.

El joven había sido una de las víctimas del violento ataque armado registrado después de las 14 en la esquina de Pedro de Vega y Gaboto, cuando un feroz tiroteo alteró la tranquilidad de una de las barriadas más populosas de la capital provincial.

El alerta llegó a través de llamados de vecinos a la central de emergencias 911, donde reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y la presencia de personas heridas en la vía pública.

Dos heridos durante la balacera

Minutos después arribaron al lugar efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes hallaron a dos personas heridas de bala.

Una de ellas fue Ana Clara Giudice, de 29 años, quien presentaba una lesión provocada por un proyectil en la zona torácica. Posteriormente, los médicos determinaron que el disparo no había ingresado a la cavidad torácica y que solo le provocó una herida en una mama. La mujer continúa internada bajo observación médica y fuera de peligro.

La segunda víctima fue Walter Ignacio Carbonne, de 29 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en la región intercostal derecha, sin orificio de salida, y otro impacto en la pierna derecha.

Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Iturraspe en patrulleros policiales, uno perteneciente a la Policía de Acción Táctica (PAT) y otro al Comando Radioeléctrico (CRE).

Peleó por su vida durante más de 24 horas

Tras su ingreso al centro asistencial, Carbonne fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones. Desde entonces permaneció internado en terapia intensiva, bajo cuidados críticos y con pronóstico reservado.

Sin embargo, durante la noche de este martes, las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Investigación por homicidio

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y posteriormente al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que interviene en la causa.

Con la confirmación de la muerte de Carbonne, la investigación dejó de centrarse únicamente en el ataque armado y pasó a instruirse como un homicidio consumado.

Durante los peritajes realizados en la escena del hecho, agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron once vainas servidas calibre 9 milímetros, además de otros elementos de interés para la investigación.

Antecedente violento

Los investigadores continúan trabajando sobre testimonios de vecinos, registros de cámaras de videovigilancia y demás evidencias recolectadas en la zona con el objetivo de identificar y detener a los autores del ataque, quienes permanecen prófugos.

Carbonne ya había sido víctima de otro episodio violento. El 7 de diciembre de 2025 resultó herido de bala durante el robo de una motocicleta en inmediaciones de 5° Pasaje y Espora, también en la ciudad de Santa Fe.

• LEER MÁS: Feroz ataque a balazos en Villa Hipódromo: buscan a "Nata" y "Moncholo" tras dejar dos heridos

Villa Hipódromo muerte hombre baleado
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