Colón cerró la primera rueda lejos de la cima y con más rivales en la pelea

La derrota ante Chaco For Ever en Resistencia determinó que Colón terminara la primera rueda fuera del podio y con varios equipos acercándose peligrosamente en la lucha por los puestos de Reducido.

Colón desperdició una gran oportunidad de acercarse a la punta. La caída por 1-0 frente a Chaco For Ever, último de la categoría hasta el inicio de la fecha, dejó al equipo de Ezequiel Medrán estancado en los 29 puntos y a cinco unidades del liderazgo.

El cierre de la primera rueda mostró un panorama mucho más ajustado del que había algunas semanas atrás. Mientras Deportivo Morón no pudo sostener la ventaja y cayó ante Ferro en Caballito, el Verdolaga aprovechó la ocasión para alcanzarlo en la cima.

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Para Colón, el golpe fue doble: no solo dejó pasar la chance de descontar terreno, sino que además permitió que varios perseguidores se acercaran.

La tabla quedó al rojo vivo

Con los resultados del fin de semana, Morón y Ferro lideran con 34 puntos, mientras que Los Andes y Colón comparten la línea de las 29 unidades.

El conjunto de Lomas de Zamora conserva el tercer puesto por una mejor diferencia de gol, relegando al Sabalero al cuarto lugar.

Además, Deportivo Madryn ganó un partido clave y quedó a apenas un punto de Colón. Justamente será el rival del rojinegro en el inicio de la segunda rueda.

Bolívar, pese a perder como local, se mantiene a dos unidades, mientras que Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown quedaron a solo tres puntos de distancia.

Colón, con un receso para rearmarse

La primera rueda terminó con sensaciones encontradas para Colón. Sigue dentro de los puestos de Reducido y a una distancia que todavía permite soñar con pelear arriba, pero la derrota ante Chaco For Ever dejó expuestas varias falencias futbolísticas.

Ahora llegará un breve parate que estará marcado por el mercado de pases. Los dirigentes buscan refuerzos en varios sectores de la cancha para potenciar un plantel que necesita regularidad si pretende discutir el ascenso.

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La reanudación no será sencilla. El domingo 5 de julio, desde las 15, Colón visitará a Deportivo Madryn, uno de los equipos que más terreno recuperó en las últimas fechas y que aparece como una amenaza directa en la tabla.

El margen de error sigue siendo reducido. Y el arranque de la segunda rueda puede empezar a definir para qué está realmente el equipo de Ezequiel Medrán.