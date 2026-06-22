Corvalán, tras su salida de Unión, fue presentado en su nuevo club

Tras poner fin a una extensa etapa en Unión, Claudio Corvalán ya tiene nuevo destino. El histórico capitán tatengue continuará su carrera en Deportivo Madryn, uno de los protagonistas de la Zona A de la Primera Nacional.

Pocas horas después de cerrar su desvinculación de Unión , Claudio Corvalán fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportivo Madryn, equipo que pelea en los puestos de arriba de la Zona A de la Primera Nacional y que será el primer rival de Colón en el inicio de la segunda rueda.

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La institución patagónica confirmó la incorporación del experimentado lateral izquierdo a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida al defensor de 36 años, que dejó una huella profunda en Santa Fe tras ocho temporadas consecutivas defendiendo la camiseta rojiblanca.

“Claudio Corvalán es nuevo jugador del Club Social y Deportivo Madryn”, publicó el club aurinegro, que además destacó la extensa trayectoria del futbolista surgido en Quilmes y con pasos por Arsenal, Racing, Newell’s y Unión.

De símbolo de Unión a nuevo desafío en la Patagonia

La salida de Corvalán de Unión marcó el cierre de un ciclo histórico. El defensor llegó al club en 2018 y se transformó rápidamente en una referencia dentro y fuera de la cancha, hasta convertirse en capitán y uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

es nuevo jugador del Club Social y Deportivo Madryn.



El experimentado lateral izquierdo llega luego de vestir la camiseta de Unión.



Registra pasos por Quilmes, Arsenal, Racing y Newell's.



¡, ! pic.twitter.com/CYA8hsW1Wg — Club Social y Deportivo Madryn (@ClubMadryn) June 22, 2026

Durante su estadía fue protagonista de campañas destacadas, clasificaciones a copas internacionales y momentos complejos, siempre con un fuerte liderazgo dentro del plantel.

Sin embargo, con la renovación que encaró el club para el segundo semestre de 2026, ambas partes acordaron rescindir el vínculo que los unía y abrir una nueva etapa.

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Deportivo Madryn apuesta a la experiencia del Mugre para sostener su buena campaña en la Primera Nacional. El conjunto sureño cerró la primera rueda con 28 puntos, apenas una unidad por debajo de Colón, y se mantiene plenamente involucrado en la pelea por los puestos de Reducido.

Así, mientras Unión continúa rearmando su plantel, uno de sus máximos referentes recientes ya comienza una nueva aventura en la Patagonia, con el desafío de seguir compitiendo y aportar toda su experiencia a un equipo que sueña con pelear bien arriba.