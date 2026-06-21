Uno Santa Fe | Policiales | Sauce Viejo

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas

Los operativos policiales se realizaron en distintos domicilios de la localidad y derivaron en detenciones, incautación de estupefacientes, armas de fuego y material tecnológico. Interviene la Justicia de Santa Fe

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de junio 2026 · 13:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Sauce Viejo: secuestran armas

gentileza

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas

En el marco de una investigación por amenazas calificadas con uso de arma de fuego, un importante despliegue policial se llevó a cabo durante la mañana del sábado en la localidad de Sauce Viejo. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, con apoyo de grupos especiales, y contaron con intervención judicial.

Los allanamientos, realizados en distintos domicilios, permitieron el secuestro de armas de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes, lo que amplía el alcance de la causa original.

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas

Armas de fuego y detenciones en distintos domicilios

En una vivienda de calle 29, los efectivos hallaron una escopeta de doble caño sin numeración ni marca visible, además de tres teléfonos celulares. En el lugar fue aprehendida una mujer de 58 años, propietaria del inmueble, imputada por tenencia indebida de arma de fuego. También fue detenida su hija, de 30 años, tras un episodio de resistencia a la autoridad durante el ingreso policial.

En otro procedimiento realizado en calle Tomás Lubary, los investigadores secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre .380, con cargador y 50 cartuchos. Si bien el principal buscado no se encontraba en la vivienda, fue localizado y detenido minutos después en un comercio de la ciudad de Santo Tomé. Se trata de un adolescente de 17 años.

Drogas, dinero y más de 30 celulares secuestrados

El tercer allanamiento se desarrolló en calle 3 de Febrero, donde los agentes encontraron 64 envoltorios con una sustancia blanquecina, una bolsa con material vegetal, dinero en efectivo, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Además, se secuestraron más de 30 teléfonos celulares, algunos desarmados, y una motocicleta Honda Wave que quedó bajo análisis por su posible vinculación con la causa.

Tras las pericias realizadas, personal especializado confirmó que las sustancias incautadas serían marihuana y anfetaminas.

Intervención judicial y continuidad de la causa

Por este último procedimiento quedaron detenidas tres personas mayores de edad y un adolescente de 16 años, mientras que otro menor fue restituido a su progenitora.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Regional Santa Fe, en el marco de una causa que se mantiene abierta y no descarta nuevas medidas judiciales en los próximos días.

El caso tiene además impacto en el área metropolitana de Santa Fe, donde se siguen analizando los elementos secuestrados para determinar posibles vínculos entre los involucrados.

• LEER MÁS: Microtráfico: tres detenidos en allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé con más de dos kilos de anfetaminas

Sauce Viejo drogas armas celulares allanamientos
Noticias relacionadas
Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco.

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Megaoperativo en Rosario: Gendarmería ejecutó 20 allanamientos simultáneos por balaceras y extorsiones

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco.

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Microtráfico: tres detenidos en allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé con más de dos kilos de anfetaminas

Microtráfico: tres detenidos en allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé con más de dos kilos de anfetaminas

Lo último

Acción a pleno en los playoffs de las inferiores de la ASB con otro campeón en Desarrollo

Acción a pleno en los playoffs de las inferiores de la ASB con otro campeón en Desarrollo

España aplastó a Arabia Saudita y sacó a relucir su chapa de candidato en el Mundial

España aplastó a Arabia Saudita y sacó a relucir su chapa de candidato en el Mundial

Cerúndolo, el primer argentino campeón en Queens y ganador de su primer ATP 500

Cerúndolo, el primer argentino campeón en Queen's y ganador de su primer ATP 500

Último Momento
Acción a pleno en los playoffs de las inferiores de la ASB con otro campeón en Desarrollo

Acción a pleno en los playoffs de las inferiores de la ASB con otro campeón en Desarrollo

España aplastó a Arabia Saudita y sacó a relucir su chapa de candidato en el Mundial

España aplastó a Arabia Saudita y sacó a relucir su chapa de candidato en el Mundial

Cerúndolo, el primer argentino campeón en Queens y ganador de su primer ATP 500

Cerúndolo, el primer argentino campeón en Queen's y ganador de su primer ATP 500

Invierno en Santa Fe: anticipan temperaturas más altas de lo normal y lluvias variables por El Niño

Invierno en Santa Fe: anticipan temperaturas más altas de lo normal y lluvias variables por El Niño

Día del Padre 2026: cayeron las ventas 0,3% y se profundiza la debilidad del consumo, según CAME

Día del Padre 2026: cayeron las ventas 0,3% y se profundiza la debilidad del consumo, según CAME

Ovación
Morón defiende la cima y Colón mira de reojo una fecha que puede mover todo

Morón defiende la cima y Colón mira de reojo una fecha que puede mover todo

Nadie puede parar a Santa Fe FC en el ascenso liguista

Nadie puede parar a Santa Fe FC en el ascenso liguista

España aplastó a Arabia Saudita y sacó a relucir su chapa de candidato en el Mundial

España aplastó a Arabia Saudita y sacó a relucir su chapa de candidato en el Mundial

Se jugaron varios compromisos del decimocuarto capítulo del Apertura José Luis Burtovoy

Se jugaron varios compromisos del decimocuarto capítulo del Apertura José Luis Burtovoy

Cerúndolo, el primer argentino campeón en Queens y ganador de su primer ATP 500

Cerúndolo, el primer argentino campeón en Queen's y ganador de su primer ATP 500

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe