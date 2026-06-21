Los operativos policiales se realizaron en distintos domicilios de la localidad y derivaron en detenciones, incautación de estupefacientes, armas de fuego y material tecnológico. Interviene la Justicia de Santa Fe

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas

En el marco de una investigación por amenazas calificadas con uso de arma de fuego , un importante despliegue policial se llevó a cabo durante la mañana del sábado en la localidad de Sauce Viejo. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, con apoyo de grupos especiales , y contaron con intervención judicial.

Los allanamientos, realizados en distintos domicilios, permitieron el secuestro de armas de fuego , teléfonos celulares , dinero en efectivo y sustancias estupefacientes , lo que amplía el alcance de la causa original.

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas gentileza

Armas de fuego y detenciones en distintos domicilios

En una vivienda de calle 29, los efectivos hallaron una escopeta de doble caño sin numeración ni marca visible, además de tres teléfonos celulares. En el lugar fue aprehendida una mujer de 58 años, propietaria del inmueble, imputada por tenencia indebida de arma de fuego. También fue detenida su hija, de 30 años, tras un episodio de resistencia a la autoridad durante el ingreso policial.

En otro procedimiento realizado en calle Tomás Lubary, los investigadores secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre .380, con cargador y 50 cartuchos. Si bien el principal buscado no se encontraba en la vivienda, fue localizado y detenido minutos después en un comercio de la ciudad de Santo Tomé. Se trata de un adolescente de 17 años.

Drogas, dinero y más de 30 celulares secuestrados

El tercer allanamiento se desarrolló en calle 3 de Febrero, donde los agentes encontraron 64 envoltorios con una sustancia blanquecina, una bolsa con material vegetal, dinero en efectivo, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Además, se secuestraron más de 30 teléfonos celulares, algunos desarmados, y una motocicleta Honda Wave que quedó bajo análisis por su posible vinculación con la causa.

Tras las pericias realizadas, personal especializado confirmó que las sustancias incautadas serían marihuana y anfetaminas.

Intervención judicial y continuidad de la causa

Por este último procedimiento quedaron detenidas tres personas mayores de edad y un adolescente de 16 años, mientras que otro menor fue restituido a su progenitora.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Regional Santa Fe, en el marco de una causa que se mantiene abierta y no descarta nuevas medidas judiciales en los próximos días.

El caso tiene además impacto en el área metropolitana de Santa Fe, donde se siguen analizando los elementos secuestrados para determinar posibles vínculos entre los involucrados.

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