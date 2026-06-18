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Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso se presentarán en HUB el jueves 25 de junio a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

18 de junio 2026 · 09:22hs
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Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa fe para una celebración de la música rioplatense

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Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa fe para una celebración de la música rioplatense

Dos grandes referentes de la música uruguaya se reúnen nuevamente para una celebración de los sonidos rioplatenses. En su repertorio se fusionan el jazz, el candombe y la murga en un formato íntimo. Llegan a Santa Fe en el marco de una gira por distintas ciudades de Argentina que además los llevará a Ciudad de Buenos Aires, Ituzaingó, Paraná, Rosario, Córdoba, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Hugo Fattoruso es una leyenda viviente de la música uruguaya y latinoamericana. Admirado y reconocido por músicos de los más diversos géneros y nacionalidades, fue miembro de bandas icónicas como Los Shakers, Opa, Rey Tambor, La Escuelita, y Trío Fattoruso, Dos Orientales, Barrio Sur, Trío Oriental, entre otros. Además colaboró con artistas como Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Eduardo Mateo, Chico Buarque, Ruben Rada, Jaime Roos, Airto Moreira, Djavan, entre otros. Su influencia cruza generaciones y fronteras.

Nico Ibarburu se ha consolidado como uno de los guitarristas y cantautores más destacados y requeridos de la región. Ha dejado su huella colaborando con gigantes de la música popular como Rubén Rada, Jaime Roos, Adriana Varela, Fernando Cabrera, No te va gustar, Javier Malosetti, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, entre otros.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB
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