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En España aseguran que Al-Ahli presentó una oferta millonaria por Thiago Almada

El argentino, que también estuvo en el radar de River, aparecería como uno de los objetivos del equipo saudí, aunque la decisión sobre su futuro llegaría después del Mundial

22 de junio 2026 · 12:39hs
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En España afirman que Atlético de Madrid recibió una oferta importante por Thiago Almada.

En España afirman que Atlético de Madrid recibió una oferta importante por Thiago Almada.

Thiago Almada volvió a meterse en el radar del mercado de pases. Según informó el diario Marca de España, Al-Ahli presentó una oferta cercana a los 27 millones de euros para quedarse con el volante argentino y también le ofreció un contrato por tres temporadas. Sin embargo, el futbolista no tomará una decisión sobre su futuro hasta que finalice el Mundial.

Oferta millonaria del fútbol árabe por Thiago Almada

El interés del club saudí también resulta atractivo para Atlético de Madrid, que busca recuperar, al menos, la inversión realizada por el mediocampista. De acuerdo con la información del medio español, la institución colchonera ya había puesto al jugador en el mercado y analiza las propuestas que llegan por él.

Además del interés del equipo saudí, el mediocampista también habría recibido sondeos desde Brasil, donde ya jugó anteriormente. River también siguió de cerca su situación e incluso analizó la posibilidad de incorporarlo en este mercado de pases, aunque la magnitud de la propuesta económica del conjunto saudí lo habría dejado prácticamente fuera de la carrera por el argentino.

Más allá del importante aspecto económico, Almada prioriza el proyecto deportivo antes de definir su próximo destino. Su intención es aprovechar el Mundial, donde viene sumando protagonismo con la Selección Argentina, para revalorizarse y aumentar las posibilidades de recibir ofertas de clubes europeos.

Por el momento, Almada mantiene el foco exclusivamente en la Copa del Mundo. Una vez concluida la participación de la selección argentina, llegará el momento de evaluar las ofertas y resolver cuál será el próximo paso de su carrera.

España Thiago Almada oferta
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