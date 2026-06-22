Francia quiere dar otro paso y asegurar su lugar en la próxima ronda ante Irak

La selección de Didier Deschamps enfrentará este lunes a Irak, desde las 18, en Filadelfia, con la posibilidad de quedar muy cerca de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los asiáticos necesitan sumar para seguir con vida en el Grupo I.

Francia tendrá una nueva presentación en el Mundial 2026 cuando se mida este lunes ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo I. El encuentro comenzará a las 18 (hora argentina) y contará con el arbitraje del canadiense Drew Fischer.

Después de su triunfo por 3-1 frente a Senegal en el debut, el conjunto dirigido por Didier Deschamps buscará consolidar su candidatura y dar un paso importante hacia la clasificación a la fase eliminatoria.

Los franceses comparten el liderazgo del grupo junto a Noruega, ambos con tres puntos, aunque saben que todavía deben mejorar algunos aspectos de su funcionamiento.

Deschamps encontró respuestas en el segundo tiempo

Más allá de la victoria inicial, Francia dejó ciertas dudas durante gran parte del primer tiempo ante Senegal. De hecho, registró apenas un remate al arco en los primeros 45 minutos, una estadística que no se veía en una Copa del Mundo desde 1966.

La reacción llegó en el complemento. Deschamps movió piezas en ataque, adelantó a Ousmane Dembélé sobre la banda derecha, ubicó a Michael Olise en zonas más centrales y apostó por Bradley Barcola desde el banco.

Los cambios modificaron el partido y permitieron que Francia encontrara mayor fluidez ofensiva. Por eso, todo indica que el entrenador mantendría esa estructura para enfrentar a Irak.

Además, Kylian Mbappé atraviesa un momento histórico. Con los dos goles convertidos frente a Senegal alcanzó los 14 tantos mundialistas y se transformó en el máximo goleador francés en la historia de las Copas del Mundo.

Irak va por el golpe

La selección iraquí llega con la obligación de sumar después de la derrota por 4-1 frente a Noruega en la primera jornada.

Pese al resultado adverso, el conjunto dirigido por Graham Arnold mostró momentos interesantes durante el primer tiempo y logró convertir gracias a Aymen Hussein, autor de apenas el segundo gol de Irak en la historia de los Mundiales.

El entrenador mantendría la base del equipo y volverá a apostar por la dupla ofensiva integrada por Hussein y Ali Al-Hamadi para intentar sorprender a una de las grandes potencias del torneo.

Para Irak, obtener un resultado positivo no solo significaría un impacto mundial, sino también la posibilidad de llegar con chances concretas a la última fecha frente a Senegal.

El encuentro tendrá además un condimento especial: será el primer enfrentamiento oficial de la historia entre Francia e Irak, dos selecciones que nunca antes se cruzaron ni en amistosos ni en competencias internacionales.

Probables formaciones de Francia e Irak

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni; Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Jalal Hassan; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.

Estadio: Lincoln Financial Field.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Hora: 18. – TV: D-Sports.