Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Asistentes coreográficos: Soledad Buss, Juan Paulo Horvath y Eduardo Virasoro

Seminario de Estilización folklórica

Promueve la conciencia y el cuidado corporal, estimulando el desarrollo creativo e interpretativo del bailarín a través de herramientas técnicas de distintas disciplinas de la danza, integradas al lenguaje folklórico sin perder su esencia.

25 de junio I 19.30 h I Villa Eloisa I SUM Comunal Paseo del Centenario I San Martin 227

Profesores a cargo: Juan Manuel Visetti y Ángeles Moar

Asisten: Romina Fabretti, Cristian Pieretti y percusión a cargo de Cristian Vattimo.

25 de junio I 19.30 h I Los Molinos I Escuela N° 6004 Provincia de Corrientes I Martín Fierro 231

Profesores a cargo: Candelaria Torres y Constanza Torres

Asisten: Victor García y Alexis Ledesma

Destinatarios: bailarinas y bailarines mayores de 15 años, con conocimiento en danza. (folklore, contemporáneo, jazz, clásico, etc.)

Funciones “Enlazados”

26 de junio I 20 h I Los Molinos I Club Unión Deportiva I Av. Colón 653

27 de junio I 20 h I Villa Eloisa I Club Cazadores La Victoria I Libertad 1212

28 de junio 21 h I Venado Tuerto I Centro Cultural Municipal I Belgrano 843

Directora: Glenda Casaretto

Subdirector: Fernando Muñoz

Asistentes coreográficos: Soledad Buss, Juan Paulo Horvath y Eduardo Virasoro

Programa

Cuando sale el sol

Música: Los Nuñez

Sonido en vivo. Grabación. Edición. Mezcla y mastering: Emiliano Tedeschi

Diseño y realización de vestuario: Alexis Mirenda y Jorge Vazquez

Coreografía e Idea General: Jimena Visetti Herrera y Rodrigo Colomba

Buenos Aires adiós

“Buenos Aires me voy” (Alfredo Abalos y Rubén Juarez)

Coreografía: Maria Jimena Visetti Herra y Juan Manuel Visetti

A mis viejos

“A mis viejos” (Anibal Troilo)

Coreografía: Natalia Turelli, Cesar Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath.

Asistencia artística: Eduardo Virasoro

Rezonga bandoneón

Fragmentos de: “Quejas de bandoneón” (Sexteto Mayor), “Zita” (Astor Piazzolla) y “Bandoneón” (Astor Piazzolla)

Coreografía: Natalia Turelli, Cesar Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath.

Asistencia artística: Eduardo Virasoro

Diseño y realización de vestuario femenino: María Ontiveros

Zamba y Chacarera

Coreografía: Nydia Viola

Música: La tristecita de Ariel Ramirez, La Telesita de Andrés Chazarreta

Pericón Nacional

Coreografía: Norma Viola y Santiago Ayala

Música: Antonio Podestá

Juegos pampeanos y Malambo

Música de Oscar Cardozo Ocampo.

Coreografía Norma Viola y Santiago Ayala

Biografías

Directora: Glenda Casaretto

Licenciada en Composición Coreográfica, Departamento de Artes del Movimiento, Universidad Nacional de las Artes.

Licenciada en Folklore, Departamento de Folklore, Universidad Nacional de las Artes.

Ha sido Directora del Nivel Terciario en la ESEA en Danza N°1 “Nelly Ramicone”, Dirección de Educación Artística, Ministerio de Educación, CABA (2017-2023).

Docente en la ESEA en Danza N°2 “Jorge Donn”, Dirección de Educación Artística, Ministerio de Educación, CABA.

Docente en el Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes.

Jurado en diferentes certámenes y concursos, entre ellos: sedes del Pre Cosquín, Festival Danzamerica, en el programa “Argentina baila” (emitido por la TV Pública, producido por el Sistema Federal de Medios) Jurado en el Fondo Nacional de las Artes, selección de proyectos en el “Concurso de Artes Escénicas”.

Dirige desde el 2006 la “Compañía Federal de Danzas”, elenco con el que ha ganado distintos subsidios y distinciones, entre ellos “Premios Chúcaro” en el rubro Mejor Espectáculo, Mejor cuerpo de Baile, Mejor coreografía. Además, han realizado giras nacionales e internacionales (Colombia, Chile, Bolivia). Sus obras han sido declaradas de Interés Cultural en diversas localidades del interior del país.

Integró la Compañía de Danza Contemporánea “Castadiva”, dirigida por Mónica Fracchia (2000-2023).

En el mes de enero de 2024 fue reconocida como “Ciudadana Ilustre” en su localidad natal, Mina Clavero, Córdoba.

Desde agosto del año 2023 es Directora del Ballet Folklórico Nacional, Secretaría de Cultura de la Nación.

Subdirector: Fernando Muñoz

Es Profesor Nacional Superior de Danzas Nativas y Folklore, Instituto Nacional Superior del Profesorado de Folklore.

Realizó estudios en Iluminación Escénica en el Departamento de Arte Dramático, Universidad Nacional de las Artes. Realizó cursos de Escenografía en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Ha sido Director Suplente del Nivel Terciario en la ESEA en Danza N°2 “Jorge Donn”, Dirección de Educación Artística, Ministerio de Educación, CABA.

Docente en el Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes.

Docente en la ESEA Danza N°1 “Nelly Ramicone”, Dirección de Educación Artística, Ministerio de Educación, CABA.

Docente en la ESEA en Danza N°2 “Jorge Donn”, Dirección de Educación Artística, Ministerio de Educación, CABA.

Dirige desde el 2006 la “Compañía Federal de Danzas”, elenco con el que ha ganado distintos subsidios y distinciones, entre ellos “Premios Chúcaro” en el rubro Mejor Espectáculo, Mejor cuerpo de Baile, Mejor coreografía. Además, han realizado giras nacionales e internacionales (Colombia, Chile, Bolivia). Sus obras han sido declaradas de Interés Cultural en diversas localidades del interior del país.

Jurado en diferentes certámenes y concursos, entre ellos: sedes del Pre Cosquín, Festival Danzamerica, Festival Nacional del Malambo.

Ganador del rubro Solista de Malambo en el Festival Pre Cosquín, Córdoba 1996. Ganador del Rubro Conjunto de Danza en el Festival Pre Cosquín, Córdoba 1997. Subcampeón Nacional de Malambo, Laborde - Córdoba 2001.

Diploma de Honor otorgado por el “Consejo Argentino de la Danza” por su labor docente, 2022.

Desde agosto del año 2023 es Subdirector del Ballet Folklórico Nacional, Secretaría de Cultura de la Nación.

Ballet Folklórico Nacional

El Ballet Folklo rico Nacional forma parte de la Dirección Nacional de Elencos Estables dependiente de la Secretaria de Cultura de Presidencia de la Nación. El mismo debuto el 9 de julio de 1990, en el Teatro Colo n de la Ciudad de Buenos Aires; bajo la direccio n de Santiago Ayala y Norma Viola, con un repertorio integrado por cuadros coreogra ficos basados en mitos, costumbres, historias, leyendas y paisajes; estas creaciones fueron reflejo de la expresio n de las culturas regionales y tradicionales argentinas. Desde agosto

de 2023, es conducido por un nuevo equipo directivo: Glenda Casaretto, directora, Fernando Muñoz, subdirector y sus asistentes coreográficos: Soledad Buss y Juan Paulo Horvath.

El organismo esta integrado por cuarenta y tres bailarines provenientes de diferentes provincias del pai s y por un equipo arti stico-te cnico de destacados profesionales en iluminacio n, escenario, vestuario, sonido, utileri a y multimedia, como asi tambie n de un equipo administrativo. Todos ellos planifican y contribuyen para llevar adelante las propuestas arti sticas.

El Ballet Folklo rico Nacional se ha presentado con gran e xito en Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, Me xico, Espan a, Portugal, Bulgaria, Albania, Francia, Suiza y Japo n.

Desde su creacio n hasta la fecha, continu a realizando presentaciones y actividades dida cticas a lo largo del país, llevando el arte de la danza argentina a todos los escenarios posibles, manteniendo inalterable su compromiso con el pueblo convencidos de que la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad.