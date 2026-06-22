Colón no se ayuda a sí mismo, pero los rivales le dan una mano

Luego de la bochornosa derrota ante Chaco For Ever, la mejor noticia que recibió Colón, fueron los resultados negativos que obtuvieron sus rivales directos

Colón perdió un partido insólito, pero los rivales le dieron una mano.

Colón perdió un partido que bajo ningún punto de vista podía perder. Fue una derrota bochornosa la del Sabalero frente a Chaco For Ever, quien había había ganado un solo partido en el torneo y es el peor equipo de la categoría.

Ni el más pesimista hincha de Colón podía imaginar que luego de golear a Defensores de Belgrano, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán iba a caer ante Chaco For Ever.

Era la gran chance que tenía para sumar su segunda victoria consecutiva, pero la dejó pasar de manera insólita. Aún así, el traspié no fue tan mayúsculo, porque los rivales directos dejaron puntos en el camino.

Por lo cual, la mejor noticia para Colón llegó con los resultados de los demás equipos. Y es que la derrota de Deportivo Morón contra Ferro, le permitió mantener la distancia de cinco puntos con el Gallo.

LEER MÁS: Cómo le fue a Colón como visitante en la primera rueda de la Primera Nacional

Si bien Ferro ahora suma 34, los mismos puntos que Deportivo Morón, la realidad indica que el Sabalero aún perdiendo mantiene la misma distancia con el líder de la Zona A, ya que podría haber quedado ocho puntos por debajo del primero.

Pero además, otro resultado positivo fue la derrota de Los Andes ante Deportivo Madryn. De esta manera, el Mil Rayitas sigue con 29 unidades, las mismas que Colón, aunque tiene mejor diferencia de gol y por eso se mantiene 3°.

Por otra parte, Ciudad Bolívar volvió a perder y en consecuencia continúa por debajo del Sabalero con 27 unidades. Y Godoy Cruz que se podía, acercar al Rojinegro, perdió frente a Central Norte y quedó con 25 unidades.