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El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

Pequeño Pez se presentará en HUB el domingo 12 de julio a las 17. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

18 de junio 2026 · 09:22hs
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El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

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El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

Este año la música se vuelve juego, color y emoción en el corazón de Santa Fe. Pequeño Pez, la banda infantil que marcó una generación de familias con su propuesta original y de alta calidad artística, se presenta el domingo 12 de julio a las 17 en HUB. Tras celebrar sus 10 años de trayectoria con dos shows inolvidables en el Teatro Gran Rex, con presentaciones en el Teatro Broadway y en los teatros más icónicos de Argentina, y una gira por Iberoamérica, el grupo vuelve con un espectáculo alegre y emotivo, ideal para disfrutar en familia.

El show combina música en vivo, teatro, danza y títeres, generando una experiencia inmersiva donde el público no sólo escucha: también canta, baila, sueña y participa. A través de un viaje musical que atraviesa géneros como el rock, el ska, la salsa, la chacarera y la murga. Pequeño Pez invita a explorar emociones, valores y aventuras que conectan con la infancia en su estado más puro. Los personajes, las canciones y las historias son acompañadas por una puesta visual impactante, con marionetas, coreografías, invitados y sorpresas en cada función.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB
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