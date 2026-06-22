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La Noruega de Haaland, ante una prueba durísima frente a Senegal

La selección escandinava buscará dar otro paso hacia los dieciseisavos de final cuando enfrente este lunes a Senegal, desde las 21, en Nueva Jersey. Los africanos llegan obligados a sumar después de su caída frente a Francia.

Ovación

Por Ovación

22 de junio 2026 · 12:03hs
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La Noruega de Haaland, ante una prueba durísima frente a Senegal

El Grupo I del Mundial 2026 tendrá uno de sus encuentros más atractivos este lunes cuando Noruega y Senegal se enfrenten en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en un duelo que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados.

Noruega llega con la confianza por las nubes luego de su contundente estreno ante Irak, al que goleó por 4-1 con una actuación sobresaliente de Erling Haaland. El delantero convirtió dos tantos y se transformó en el primer futbolista noruego en marcar un doblete en una Copa del Mundo.

Gracias a ese resultado, los europeos lideran el grupo por diferencia de gol y saben que una nueva victoria los dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima ronda.

Haaland, la gran carta de los "Vikingos"

La selección dirigida por Ståle Solbakken mostró toda su potencia ofensiva en el debut y volverá a depositar gran parte de sus expectativas en Haaland, uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial.

Con Francia como principal candidato de la zona, Noruega entiende que este partido representa una oportunidad ideal para encaminar su clasificación y llegar a la última fecha con una posición privilegiada.

Sin embargo, el cuerpo técnico también tomó nota de algunos inconvenientes defensivos exhibidos frente a Irak, aspectos que Senegal intentará aprovechar.

Senegal necesita reaccionar

Los "Leones de Teranga" comenzaron el Mundial con una derrota por 3-1 frente a Francia, aunque el resultado no terminó reflejando completamente lo ocurrido en el campo de juego.

El conjunto africano mostró intensidad, velocidad y momentos de dominio, pero pagó caro la falta de eficacia en los metros finales.

Por eso, el encuentro ante Noruega aparece como una obligación para mantenerse con chances concretas de clasificación.

Senegal cuenta con futbolistas de experiencia internacional capaces de desequilibrar en cualquier momento, entre ellos Nicolas Jackson, Ismaila Sarr y el histórico Sadio Mané, quien continúa siendo una de las grandes referencias ofensivas del equipo.

El partido promete un atractivo choque de estilos: la potencia goleadora de Haaland frente a la velocidad y el vértigo de los atacantes africanos. Un duelo que puede empezar a definir el futuro del Grupo I en esta Copa del Mundo.

La probable formación de Noruega

Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

El posible once de Senegal

Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Noruega vs. Senegal: hora, TV y datos del partido

Hora: 21.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Wilton Sampaio

Estadio: New York / New Jersey Stadium

Noruega Senegal Haaland
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