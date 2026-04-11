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Independiente Rivadavia defiende la cima ante Argentinos en Mendoza

Por la fecha 14 del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia y Argentinos se enfrentarán, desde las 15.30, en el Estadio Bautista Gargantini

11 de abril 2026 · 08:46hs
Independiente Rivadavia defiende la cima ante Argentinos en Mendoza

Por la fecha 14 del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia y Argentinos se enfrentarán este sábado en el Estadio Bautista Gargantini. El encuentro se jugará desde las 15.30, con arbitraje de Darío Herrera y en el VAR lo acompañará Gastón Monsón Brizuela. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

Los dirigidos por Alfredo Berti vienen de obtener un triunfo histórico ante Bolívar en el debut de la Libertadores y buscarán defender la cima de la Zona B ante el Bicho, que si gana lo igualará en puntos.

Independiente Rivadavia, que acumula cuatro victorias consecutivas,viene de hacer historia tras ganar 1-0 ante Bolívar en el debut de la Copa Libertadores. Tras este triunfazo y en la previa de lo que será la visita a Fluminense en la segunda fecha, Alfredo Berti sacó pecho:"Vamos a ir al Maracaná con nuestras armas".

Envalentonada, la Lepra mendocina querrá seguir por este camino en el Apertura, dónde se encuentra líder de la Zona B y de tabla anual con 26 puntos.

Argentinos Juniors, con 23 unidades, buscará alcanzarlo en su visita a Mendoza. El Bicho ganó los dos pendientes que tenía, acumula cuatro triunfos seguidos y hace siete partidos está invicto.

En la última jornada, derrotó 3-2 a Banfield con goles de Nicolás Oroz, Emiliano Viveros y Alan Lescano. Este partido será vital para los dirigidos por Nicolás Diez ya que si ganan casi que se clasificarían a los playoffs.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Argentinos

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Stéfano Moreyra, JoséFlorentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Hora: 15.30.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Bautista Gargantini.

TV: ESPN Premium.

Independiente Rivadavia Argentinos Apertura
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