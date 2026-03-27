Verde Musgo presenta “Cerati Infinito” el viernes 10 de abril a las 21 en Tribus Club de Arte. Se trata de un show a banda completa con el acompañamiento del Cuarteto de Cuerdas de Esperanza como invitados.
Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico
Bajo un formato sinfónico que incluye, violines, bajos y contrabajos, engalanarán la velada en varias canciones de Soda Stereo y Gustavo Cerati.
Se trata de un recital renovado que repasará clásicos inolvidables a lo largo de más de dos horas cargadas de emoción.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Credifé Esperanza|Sarmiento 1960
Credifé Rafaela| 9 de Julio 114
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187