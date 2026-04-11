Aumentó la tarifa de taxis en Santa Fe: cuánto cuesta viajar desde este 11 de abril

La Municipalidad de Santa Fe informa que, a partir de la cero hora de este sábado 11 de abril , comenzarán a regir los nuevos valores en la tarifa de taxis . La medida responde a lo establecido en la Resolución Municipal N° 217/2026 , que busca mantener un equilibrio tarifario acorde a las condiciones actuales del mercado y garantizar la sustentabilidad del sistema de transporte público .

La actualización total es del 29,71% sobre los valores vigentes y fue consensuada con el sector tras el pedido de la entidad que los nuclea. Para minimizar el impacto en el bolsillo de los usuarios, se dispuso una implementación en dos etapas: un primer ajuste del 15,94% en abril y un segundo tramo del 13,77% en julio .

La tarifa diurna (de 6 a 22) que abonarán los usuarios del servicio será de $1.600 pesos en concepto de bajada de bandera, mientras que la ficha cada 130 metros costará $160 pesos.

En tanto, la tarifa nocturna (de 22 a 6) se estableció en $1.840 para la bajada de bandera y en $184 pesos la ficha cada 130 metros.

Asimismo, ya se encuentran definidos los valores que entrarán en vigencia a partir del mes de julio para completar el esquema acordado:

Bajada de bandera diurna : $1.790

: $1.790 Ficha cada 130 metros : $179

: $179 Bajada de bandera nocturna : $2.059

: $2.059 Ficha cada 130 metros: $205

Vale remarcar que esta actualización busca sostener la equidad del sistema de transporte, evitando distorsiones que afecten la prestación del servicio de taxis. Al tratarse de un transporte público regulado, resulta fundamental que las tarifas mantengan una coherencia que permita tanto la operatividad de los móviles como el acceso de la ciudadanía al servicio.