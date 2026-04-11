Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Aumentó la tarifa de taxis en Santa Fe: cuánto cuesta viajar desde este 11 de abril

La actualización se aplicará en dos tramos, conforme a la Resolución N° 217/2026.

11 de abril 2026 · 09:10hs
Aumento de la tarifa de taxis

Aumento de la tarifa de taxis

La Municipalidad de Santa Fe informa que, a partir de la cero hora de este sábado 11 de abril, comenzarán a regir los nuevos valores en la tarifa de taxis. La medida responde a lo establecido en la Resolución Municipal N° 217/2026, que busca mantener un equilibrio tarifario acorde a las condiciones actuales del mercado y garantizar la sustentabilidad del sistema de transporte público.

La actualización total es del 29,71% sobre los valores vigentes y fue consensuada con el sector tras el pedido de la entidad que los nuclea. Para minimizar el impacto en el bolsillo de los usuarios, se dispuso una implementación en dos etapas: un primer ajuste del 15,94% en abril y un segundo tramo del 13,77% en julio.

La tarifa diurna (de 6 a 22) que abonarán los usuarios del servicio será de $1.600 pesos en concepto de bajada de bandera, mientras que la ficha cada 130 metros costará $160 pesos.

En tanto, la tarifa nocturna (de 22 a 6) se estableció en $1.840 para la bajada de bandera y en $184 pesos la ficha cada 130 metros.

Asimismo, ya se encuentran definidos los valores que entrarán en vigencia a partir del mes de julio para completar el esquema acordado:

  • Bajada de bandera diurna: $1.790
  • Ficha cada 130 metros: $179
  • Bajada de bandera nocturna: $2.059
  • Ficha cada 130 metros: $205

Vale remarcar que esta actualización busca sostener la equidad del sistema de transporte, evitando distorsiones que afecten la prestación del servicio de taxis. Al tratarse de un transporte público regulado, resulta fundamental que las tarifas mantengan una coherencia que permita tanto la operatividad de los móviles como el acceso de la ciudadanía al servicio.

Santa Fe taxis aumento tarifas
Noticias relacionadas
asi estara el clima en santa fe: dias agradables y posibles lluvias entre lunes y martes

Así estará el clima en Santa Fe: días agradables y posibles lluvias entre lunes y martes

Tenencia de perros peligrosos 

Santa Fe inicia el chipeo de perros potencialmente peligrosos para prevenir ataques

ausentismo en escuelas secundarias de santa fe: el 45% de los alumnos falta mas de 15 dias en el ano escolar

Ausentismo en escuelas secundarias de Santa Fe: el 45% de los alumnos falta más de 15 días en el año escolar

como estara el clima en santa fe: buen tiempo hasta el lunes y leve ascenso de temperaturas

Cómo estará el clima en Santa Fe: buen tiempo hasta el lunes y leve ascenso de temperaturas

Lo último

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Último Momento
Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Ovación
Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Tobías Reyes se mide con el filipino Miel Fajardo en la ciudad de Gálvez

Tobías Reyes se mide con el filipino Miel Fajardo en la ciudad de Gálvez

Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional

Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe