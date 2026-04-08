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La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

La Re Fiesta tendrá lugar en HUB el sábado 11 de abril a las 23.59. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

8 de abril 2026 · 08:25hs
La Re Fiesta llega a HUB

gentileza

La Re Fiesta llega a HUB

La Re Fiesta es la fiesta donde está prohibida la música moderna. Donde vas a escuchar los mejores temas de cumbia, reggaetón, pop y etcéteras de 1990 al 2015 sin excepciones, y transportarte a las fiestas que ibas en esa época. Emulando los "asaltos" barriales de esos años, revive la nostalgia que trae recordar la adolescencia, y por supuesto bailar todos los temones de la época de cumbia, reggaeton, pop latino, plena, y mucho más.

Si hay algo que caracteriza a la fiesta es la gente cantando a todo pulmón las canciones (esas que no sabías que te sabías de memoria) y la diversidad de su público, nucleando jóvenes, adultos y hasta familias completas que vienen a vivir la experiencia. Nuestro público ideal son jóvenes adultos de 25 a 40 años. Al día de hoy, ya giró por más de 10 ciudades: CABA, Zona Oeste, Zona Sur, San Luis, San Juan, Mendoza, Mar del Plata, Necochea, Tandil, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Río Cuarto, y Río de Janeiro.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

HUB fiesta
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