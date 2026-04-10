Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

El DT de Unión, Leonardo Madelón, visitó la Casa del Jugador y pasó un momento con los chicos que sueñan con llegar a Primera. Video

Leonardo Madelón volvió a dejar una muestra de su cercanía con la estructura formativa de Unión al compartir un almuerzo con los juveniles que viven en la Casa del Jugador . El encuentro, que fue difundido por las redes, reflejó el fuerte sentido de pertenencia del entrenador y su compromiso con quienes sueñan con llegar a Primera.

El técnico se tomó un momento en medio de la rutina del plantel profesional para visitar el espacio donde conviven los chicos de inferiores. Allí compartió la mesa, charló con los futbolistas y dejó un mensaje cercano, en una escena que fue celebrada tanto por los protagonistas como por los hinchas.

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Desde el club mostraron las imágenes del encuentro, que rápidamente generaron repercusión positiva. Para muchos, este tipo de gestos representa una inyección anímica para los jóvenes que trabajan día a día con la ilusión de debutar en el equipo principal.

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No es la primera vez que Madelón tiene este tipo de iniciativas. A lo largo de sus ciclos en Unión, el entrenador siempre se mostró cercano a las divisiones inferiores, reforzando la idea de pertenencia y el vínculo entre el plantel profesional y la cantera.

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Un gesto simple, pero cargado de significado, que vuelve a poner en evidencia el perfil del conductor tatengue y su apuesta por integrar a los pibes en el proyecto futbolístico del club.

El DT de Unión compartió un almuerzo con los pibes de la Casa del Jugador