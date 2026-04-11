En Villa María Selva se vivió un viernes muy especial con el mano a mano entre dos equipos de Unión y Progreso que compiten en el Apertura Promocional de la ASB, primer certamen de la temporada. Fue goleada de la escuadra A por 76-33. La fecha 5 se cierra este domingo.
Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional
Por la fecha 5 del Apertura Promocional, Unión y Progreso a se quedó con el clásico por 76-33 en Villa María Selva
Por Ovación
11 de abril 2026 · 09:56hs
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 5
Viernes 10 de abril
Unión y Progreso B 33 (Joaquín Vázquez 7) - Unión y Progreso A 76 (Lorenzo Broggi 10)
Domingo 12 de abril
20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Central Rincón
20.00 Colón (SJ) vs. Alianza (ST)
20.00 Alumni (LP) vs. Atlético Franck
20.00 Santa Rosa vs. Regatas (SF)
Martes 14 de abril
21.30 Colón (SF) vs. Kimberley
TABLA DE POSICIONES
Kimberley, Colón y Unión y Progreso A 8 (4-0); Regatas (SF) y Atlético Franck 7 (3-1); Alianza 5 (2-1); Alumni y Santa Rosa 5 (1-3); Atlético Arroyo Leyes 4 (1-2); Central Rincón, Unión y Progreso B y Colón (SJ) 4 (0-4)