Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional

Por la fecha 5 del Apertura Promocional, Unión y Progreso a se quedó con el clásico por 76-33 en Villa María Selva

En Villa María Selva se vivió un viernes muy especial con el mano a mano entre dos equipos de Unión y Progreso que compiten en el Apertura Promocional de la ASB, primer certamen de la temporada. Fue goleada de la escuadra A por 76-33. La fecha 5 se cierra este domingo.