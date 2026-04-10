Colón emitió un comunicado oficial para informar a socios e hinchas sobre las restricciones dispuestas por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe de cara al partido ante Racing de Córdoba del domingo, a las 19, por a la 9ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.
Colón informó que las restricciones solo serán en la tribuna norte para el duelo ante Racing (C)
Colón comunicó que, por disposición del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, no se permitirán banderas ni instrumentos en la Popular Norte baja
Por Ovación
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Según detalló la institución, la resolución con fecha 10 de abril de 2026 establece la restricción del ingreso y/o utilización de banderas, tirantes e instrumentos musicales en la tribuna popular norte baja del estadio Brigadier López durante los próximos dos encuentros que el Sabalero dispute como local.
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Desde la dirigencia aclararon que la medida alcanza únicamente a ese sector específico del estadio, por lo que en el resto de las tribunas los socios y simpatizantes podrán concurrir con sus banderas como lo hacen habitualmente.
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Además, el comunicado subraya que el club es ajeno tanto a los motivos que derivaron en la resolución como a la sanción impuesta, remarcando que la disposición fue adoptada por las autoridades provinciales y no por la institución. De esta manera, Colón dio a conocer los alcances de la decisión oficial, que comenzará a regir en el encuentro frente a Racing de Córdoba y que también se mantendrá para el siguiente compromiso como local.
El comunicado de Colón